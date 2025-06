„Am numărat 30–40 de focuri de armă”. Austriecii stau la cozi uriașe la centrele de donare de sânge pentru răniții din atacul armat

Bilanţul celor care şi-au pierdut viaţa în urma celui mai grav atac armat din istoria Austriei a ajuns la 11. Sunt și 12 răniți, printre ei și doi elevi români, a informat miercuri Ministerul Afacerilor Externe. Martorii au povestit momentul teribil când au auzit rafalele de gloanțe din curtea școlii din Graz. La centrele de donare de sânge sunt cozi lungi, în timp ce în Austria de doliu național și azi va fi ținut un minut de reculegere în toată țara, scrie BBC.

„Am auzit focuri de armă. Foarte multe, unul după altul: ‘poc… poc… poc…’” povestește Astrid, care locuiește la parterul clădirii de lângă liceul Dreierschützengasse din Graz. Împreună cu soțul ei, Franz, a intrat în casă îngrozită de rafalele de gloanțe care răsunau în curtea școlii.

„Am numărat cam 30–40 de focuri, apoi ne-am speriat și am sunat la poliție”, adaugă Franz, care a urmărit apoi îngrozit cum un elev părea pregătit să sară pe geam, înainte de a se retrage înapoi în clădire.

Well-wishers have been lighting candles and placing them in the main square in Graz city centre as a tribute to the school shooting victims.



Moving images show people quietly reflecting as the city comes to terms with the deadly attack. pic.twitter.com/q8A0m3EJFb