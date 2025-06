Ninsori abundente și rafale înghețate de vânt au lovit Africa de Sud. Un microbuz școlar a fost răsturnat

Africa de Sud este lovită în aceste zile de o vreme extrem de rece – cu ninsori și ploi abundente și rafale puternice de vânt. În urma acestor fenomene extreme au murit cinci oameni în accidente pe șosele, iar peste 500.000 de locuințe au rămas fără electricitate, relatează BBC.

Un microbuz în care se aflau copii care mergeau la școală a fost răsturnat pe șosea de inundații, a informat un purtător de cuvânt al guvernului local al regiunii Eastern Cape.

Khuselwa Rantjie a declarat că nu este încă clar câți copii se aflau în microbuz, dar că trei au fost salvați și au scăpat cu viață. Eforturile de salvare au fost suspendate după căderea nopții, însă ele vor fi reluate de miercuri.

În alt incident, inundațiile au dus la moartea a șapte oameni. Cadavrele lor au fost găsite într-o altă provincie după ce au fost purtate de ape.

Cea mai rău afectată regiune de condițiile meteo extreme a fost Eastern Cape. Vremea rea a dus la închiderea mai multor drumuri importante.

Snow in South Africa between Johannesburg and Durban, with some locations reporting up to 6 feet ❄️ ? pic.twitter.com/UOGboa9aLN

„Vedem o demonstrație devastatoare a forței naturii. Îndemnăm pe toată lumea să aibă grijă, mai ales în zonele care sunt predispuse la inundații”, a transmis șeful de guvern local din Eastern Cape, Oscar Mabuyane.

Cinci oameni au murit după ce un taxi microbux s-a răsturnat în apropiere de orașul East London. Șoferul a spus că a pierdut controlul mașinii în timp ce încerca să evite un arbore căzut.

Doi oameni au fost răniți în acest accident, au adăugat autoritățile sud-africane.

Compania de furnizare de energie electrică de stat, Eskom, a transmis că aproape 300.000 de locuințe din Eastern Cape au probleme cu pene de electricitate. Alte 196.000 se confruntă cu probleme similare în KwaZulu-Natal.

Africa de Sud trece frecvent prin episoade de ninsoare în timpul lunilor de iarnă în emisfera sudică (iunie-august), temperaturile scăzând de multe ori sub limita înghețului.

Inundațiile sunt și ele tot mai frecvente, specialiștii spunând că schimbările climatice duc la ploi tot mai abundente în regiune.

Wow! ❄️ Parts of South Africa woke up to a stunning snowy landscape today as a powerful cold front rolls through. From snow-covered cars to frosted rooftops, nature's putting on a show! Stay warm, SA! #SouthAfrica #Snow #ColdFront pic.twitter.com/8deyQStIOS