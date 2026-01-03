A nins abundent în Bistriţa. Voluntarii au curăţat zăpada de la Spitalul Judeţean şi Ambulanţă. Pacient transportat cu șenilata

A nins abundent în Bistriţa. Voluntarii au curăţat zăpada de la Spitalul Judeţean şi Ambulanţă. FOTO Facebook Gabriel Lazany

Voluntarii de la Serviciul Voluntar pentru Servicii de Urgență (SVSU) Bistriţa au curăţat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zăpada din municipiul Bistriţa, intervenind în principal în zonele intens circulate, dar şi pentru a asigura accesul ambulanţelor şi al pacienţilor la Spitalul Judeţean şi la Serviciul de Ambulanţă. De asemenea, salvamontiştii şi pompierii au intervenit pentru a prelua o persoană cu probleme medicale din zona greu accesibilă a localităţii Târlişua. Din cauza stratului gros de zăpadă, accesul cu ambulanţa nu a fost posibil, evacuarea victimei până la drumul principal făcându-se cu șenilata pe o distanţă de aproximativ 2 kilometri.

Pompierii au interenit atât pentru facilitarea circulaţiei autospecialelor de intervenţie, cât şi pentru accesul în siguranţă al pacienţilor şi aparţinătorilor, în condiţii de iarnă.

De asemenea, voluntarii SVSU acţionează pentru degajarea zăpezii şi menţinerea accesului liber în incinta Staţiei Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud, astfel încât ambulanţele să poată interveni rapid, fără întârzieri, în orice solicitare de urgenţă.

Salvamontiştii şi pompierii au anunţat că au intervenit în zona greu accesibilă a localităţii Târlişua, pentru evacuarea în siguranţă a unei persoane cu probleme medicale.

ISU Bistriţa-Năsăud a precizat că, în jurul orei 02.15, Dispeceratul integrat ISU-SAJ BN a fost alertat cu privire la situaţia medicală.

”Din cauza stratului gros de zăpadă, accesul cu ambulanţa nu a fost posibil, evacuarea victimei până la drumul principal făcându-se cu senilata pe o distanţă de aproximativ 2 km. Persoana în cauză, un bărbat în vârstă de 28 de ani, cunoscut cu afecţiuni cardiace, se afla într-o cabană izolată”, a transmis ISU. Ulterior, bărbatul, conştient şi cooperant, a fost dus la spital.