Avertizare imediată de la ANM: Cod galben de polei în 11 județe și în București. Lista localităților vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o avertizare Cod galben de polei în 11 județe, valabilă în intervalul 08.30 - 10.00.
Județul Prahova: Mizil, Urlați, Valea Călugărească, Ciorani, Albești-Paleologu, Colceag, Râfov, Drăgănești, Tomșani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Fulga, Balta Doamnei, Gura Vadului, Sălciile, Boldești-Gradiștea, Gherghița, Vadu Săpat, Olari.
Zona joasă a județului Gorj, respectiv zona localităților: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Novaci, Runcu, Crasna, Țânțăreni, Țicleni, Padeș, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Baia de Fier, Peștișani, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Bengești-Ciocadia, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Borăscu, Prigoria, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Polovragi, Stejari, Dănciulești, Albeni, Stănești, Bumbești-Pițic, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Licurici, Căpreni, Telești, Ionești, Berlești, Bălănești, Mușetești, Jupânești, Godinești, Turcinești, Câlnic, Schela, Alimpești, Săcelu, Lelești, Glogova, Hurezani, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni, Arcani;
Județul Olt;
Zona joasă a județului Vâlcea, respectiv zona localităților: Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Călimănești, Băbeni, Horezu, Bălcești, Mihăești, Berbești, Frâncești, Prundeni, Budești, Fârtățești, Vaideeni, Stoilești, Alunu, Ionești, Tomșani, Șușani, Galicea, Stoenești, Cernișoara, Costești, Bărbătești, Orlești, Nicolae Bălcescu, Lungești, Slătioara, Ștefănești, Ocnele Mari, Olanu, Pietrari, Roșiile, Păusești-Măglași, Valea Mare, Mateești, Bujoreni, Popești, Păușești, Zătreni, Tetoiu, Oteșani, Berislăvești, Stroești, Grădiștea, Băile Govora, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Băile Olănești, Bunești, Muereasca, Golești, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Dăești, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Sălătrucel, Pesceana, Vlădești, Diculești, Crețeni, Măldărești, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Milcoiu, Runcu, Mitrofani, Amărăști;
Județul Dolj ;
Zona joasă a județului Mehedinţi, respectiv zona localităților: Drobeta-Turnu Severin, Strehaia, Șimian, Vânju Mare, Gogoșu, Corcova, Baia de Aramă, Jiana, Pătulele, Bala, Cujmir, Breznița-Ocol, Bălăcița, Tâmna, Salcia, Devesel, Izvoru Bârzii, Oprișor, Butoiești, Gârla Mare, Șișești, Gruia, Punghina, Malovăț, Bâcleș, Prunișor, Dârvari, Broșteni, Ponoarele, Hinova, Burila Mare, Florești, Căzănești, Isverna, Vânători, Vlădaia, Pădina, Obârșia de Câmp, Livezile, Braniștea, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Pristol, Vânjuleț, Husnicioara, Breznița-Motru, Vrata, Poroina Mare, Greci, Ilovăț, Balta, Stângăceaua, Rogova, Ilovița, Șovarna, Corlățel, Podeni, Bâlvănești, Cireșu, Godeanu;
Județul Ialomiţa: Urziceni, Fierbinți-Târg, Coșereni, Gârbovi, Manasia, Bărcănești, Dridu, Jilavele, Munteni-Buzău, Bărbulești, Ion Roată, Adâncata, Axintele, Armășești, Sălcioara, Movilița, Alexeni, Grindu, Sinești, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Balaciu, Roșiori, Maia, Moldoveni, Sărățeni, Drăgoești, Ciocârlia, Borănești;
Județul Buzău: Pogoanele, Smeeni, Glodeanu-Siliștea, Costești, Glodeanu Sărat, Țintești, Gherăseni, Gălbinași, Săhăteni, Brădeanu, Movila Banului, Scutelnici, Amaru, Mihăilești, Cilibia, Florica;
Județul Călăraşi: Chirnogi, Budești, Dor Mărunt, Fundulea, Lehliu Gară, Mânăstirea, Radovanu, Ulmeni, Curcani, Mitreni, Frumușani, Spanțov, Vasilați, Plătărești, Ileana, Sohatu, Lupșanu, Chiselet, Dorobanțu, Sărulești, Șoldanu, Gălbinași, Lehliu, Valea Argovei, Nana, Crivăț, Tămădău Mare, Luica, Căscioarele, Belciugatele, Frăsinet, Ulmu, Gurbănești, Nicolae Bălcescu, Oltenița;
Județul Giurgiu: Giurgiu, Comana, Adunații-Copăceni, Călugăreni, Vărăști, Băneasa, Frătești, Hotarele, Prundu, Oinacu, Colibași, Singureni, Valea Dragului, Daia, Greaca, Gostinari, Mihai Bravu, Gostinu, Iepurești, Herăști, Isvoarele, Stoenești;
Avertizarea este valabilă și în județul Ilfov și în București.