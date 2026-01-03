Incendiu într-un bloc din Slatina: 3 oameni au ajuns la spital, iar alţi 23 au fost evacuaţi

Un incendiu a izbucnit într-un bloc din Slatina. Sursa foto: captură video

Pompierii au intervenit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pentru a stinge un incendiu izbuncit la un apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc de locuinţe cu şase etaje, din Slatina. 3 oameni au ajuns la spital, iar alţi 23 au fost evacuaţi, după ce focul s-a aprins din cauza unei lumânări uitate, notează Jurnalul Olteniei.

Echipaje din cadrul Detașamentului Slatina, Stației Scornicești și Stației Balș, cu trei autospeciale de stingere, trei echipaje SMURD, o autospecială pentru intervenție la înălțime, o autospecială pentru descarcerare și un microbuz, au intervenit în municipiul Slatina, pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc de locuințe, cu regim de înălțime P+6.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără și degajări mari de fum la bunurile dintr-un apartament, existând posibilitatea de propagare la locuințele învecinate.

Concomitent cu misiunea de stingere a incendiului, s-a acționat pentru salvarea a trei persoane, cu ajutorul autospecialei pentru intervenție la înălțime, din apartamentul afectat (o persoană) și de la etajul al șaselea al imobilului (două persoane).

În total, 23 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat. Proprietarii apartamentului afectat, soț și soție, în vârstă de 69, respectiv 67 de ani, conștienți, cu intoxicație ușoară cu fum, au fost transportați la UPU Slatina.

O altă femeie, locatară a blocului, cu atac de panică și intoxicație ușoară cu fum, a fost transportată la UPU Slatina.

În urma incendiului, au ars bunurile dintr-o sufragerie, fiind afectați pereții apartamentului și tâmplăria din PVC. Cauza probabilă a incendiului a fost o lumânare lăsată aprinsă, nesupravegheată.