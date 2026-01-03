Spectacol la malul mării. Zeci de lebede au fost surprinse în stațiunea Eforie

<1 minut de citit Publicat la 10:21 03 Ian 2026 Modificat la 10:25 03 Ian 2026

În imaginile postate în mediul online sunt surprinse zeci de lebede adunate aproape de malul mării / sursă foto: Facebook - Eforie

Zeci de lebede au fost surprinse, sâmbătă, la malul mării, în stațiunea Eforie. Imaginile au fost postate pe rețelele sociale și au atras atenția internauților.

„Vreme frumoasă şi multe lebede!”, este mesajul care însoţeşte imaginile de pe Facebook.

Potrivit meteorologilor, la ora 09.00, la Constanţa se înregistrau 8,7 grade Celsius, cu cer senin, condiții care au favorizat apariția lebedelor în zonă.

Păsările își fac apariția aici în fiecare iarnă pentru că locul este ferit de vânt și îngheț.

Astfel de imagini au fost surprinse și în urmă cu câteva zile, de Crăciun.

Lebedele au oferit un spectacol plin de grație, iar turiștii care au ieșit la plimbare pe malul mării le-au admirat și le-au fotografiat.

De altfel, lebedele de la Capu Turcului au devenit o atracție pentru turiști.