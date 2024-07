Adolescent lovit mortal de autobuz imediat după ce i-a furat unui bătrân telefonul mobil

Un adolescent care i-a furat unui bătrân telefonul mobil pe stradă a fost lovit mortal de un autobuz imediat după jaf, scrie New York Post.

Totul s-a petrecut pe o stradă din Sao Paolo, Brazilia, iar un videoclip care a surprins tragedia a fost distribuit pe rețeaua socială X.

În imagini se vede cum adolescentul de 17 ani a atacat un bărbat de 71 de ani pe stradă și i-a luat telefonul mobil. Jaful a fost așa de rapid încât bărbatul nu a avut timp să reacționeze.

Imediat după, adolescentul care a fugit de la locul jafului a fost lovit de un autobuz și târât câțiva metri.

A fost dus la spital, dar medicii nu l-au mai putut salva.

Cel care a distribuit imaginile pe X a scris că adolescentul a încălcat două reguli care spun că nu trebuie să furi și să te asiguri atunci când traversezi.

