O doctoriţă din Elveţia a fost amendată pentru că le-a permis copiilor ei să lipsească o zi de la şcoală

Amina Ghulam a mărturisit într-un interviu că "s-a simţit ca o mare criminală" în ziua în care a primit o scrisoare din partea consiliului de administrație al școlii prin care i se impunea o amendă de 500 de franci elvețieni pe copil pentru absențe, în total: 2.000 de franci elvețieni. Sursa foto: Getty Images

Absenţele dintr-o singură zi de şcoală ale celor patru copii pe care îi are o doctoriţă din Elveţia au costat-o destul de mult. Ea a fost amendată, după ce le-a permis moştenitorilor ei să lipsească în ultima zi de cursuri înainte de a lua vacanţă. Explicaţia pentru care a ajuns în această situaţie este simplă: neprezentarea la şcoală a elevilor din Elveţia, dar şi a celor din Franţa este ilegală.

Povestea medicului anestezist Amina Ghulam a început în iulie 2024, când a decis să plece în vacanţă în Canada, împreună cu cei patru copii ai săi. Aceştia erau toţi, la acea vreme, elevi la școală primară, şi ar fi trebuit să meargă la cursuri inclusiv în ultima zi a programei şcolare. Potrivit publicaţiei Le Figaro, doctoriţa a luat decizia de a pleca mai devreme în concediu, pentru că trecuse printr-un divorţ.

În vârstă de 46 de ani, anestezista locuieşte în Maienfeld, o comună aflată în Cantonul Graubünden din Elveția, iar în 2021, ea s-a separat de tatăl copiilor săi. Divorţul s-a pronunţat în 2023, iar Amina Ghulam a obţinut custodia celor doi fii şi a celor două fiice ale sale, în timp ce tatăl păstrează custodia la fiecare două weekenduri.

"Am trecut printr-o perioadă foarte dificilă", a mărturisit doctoriţa pentru cotidianul elveţian Blick.

În cadrul interviului, femeia a subliniat că şi-a dorit enorm să facă o călătorie mai mare vara trecută. "Copiii mei nu mai urcaseră niciodată într-un avion şi aveam nevoie de o pauză după tot stresul cauzat de separare", a declarat Amina Ghulam, subliniind că a ales să viziteze Canada alături de cei mici.

Şi, pentru ca biletele să fie mai ieftine, dar şi pentru că fiicele şi fiii săi nu au absentat de la nicio lecţie, femeia a rezervat biletele de avion pentru un zbor în ultima zi de şcoală, chiar înainte de vacanţa de vară.

"Am doar patru săptămâni de vacanţă pe an şi am vrut să profit din plin de ele. Nu am crezut niciodată că vom avea parte de această zi", a mai declarat Amina Ghulam.

Însă, planurile de acasă ale medicului anestezist nu s-au potrivit cu cele de la şcoală, pentru că ea a încălcat regulile asociaţiei şcolare din Cantonul Graubünden privind absenţele, care stipulează faptul că "zilele joker", care permit elevilor să îşi ia câteva zile libere pe an fără a oferi o justificare anume, nu sunt permise chiar înainte de vacanţa de vară.

Condamnată iniţial să plătească 2.000 de franci instituţiei de învăţământ, o hotărâre judecătorească i-a redus amenda la 100 de franci pentru fiecare copil. Şcoala nu a făcut apel împotriva deciziei instanţei. Astfel, ea suma pe care a ajuns să o ofere şcolii este de 400 de franci.

Consiliul de administraţie al şcolii a explicat costul ridicat al amenzii iniţiale prin faptul că aceasta "nu ar trebui să fie mai mică decât economiile realizate printr-un zbor mai ieftin" – o sumă care, potrivit consiliului, este în conformitate cu practicile actuale.

"Este complet exagerat. Pur şi simplu nu pot lăsa să mi se întâmple asta. M-am simţit ca o mare criminală", a mai spus jurnaliştilor publicaţiei Blick.