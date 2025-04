Elena Lasconi a povestit despre momentul în care s-a îndoit de Dumnezeu: „A fost cu foarte mare suferință și eram extrem de tânără”

Președinta USR și candidata la alegerile prezidențiale din 2025, Elena Lasconi. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Andreea Alexandru

Președinta USR și candidata la alegerile prezidențiale Elena Lasconi a vorbit, în Vinerea Mare, la Antena 3 CNN, despre credința în Dumnezeu și cele mai grele momentele de cumpănă prin care a trecut până acum.

„Nu cred că costă nimic să ai un pic de smerenie și să nu te consideri buricul pământului. Dacă intri într-o funcție publică sau în politică și crezi că toți oamenii o să te iubească, înseamnă că nu prea ești sănătos la minte, pentru că nu există așa ceva.

Suntem cu toții diferiți, dar lucruri simple putem să schimbăm lucrurile în bine. Nu ne costă nimic. V-am spus, pe mine nicio lege din România nu mă obligă și nu îmi spune că pot să fac oamenii să zâmbească și să fie mulțumiți sau să fac angajații de la primărie să spună „bună ziua, bine ați venit, cu ce vă putem ajuta?” zâmbind și, cu toate astea, prin puterea exemplului, am reușit să o fac.”

Întrebată dacă a avut vreun moment de revoltă sau îndoială la adresa lui Dumnezeu, Elena Lasconi a mărturisit că asta s-a întâmplat într-o perioadă de cumpănă din viața ei.

„Da, am avut da. Acum, chiar în prima zi de Paști, împlinesc 53 de ani, chiar de Paști. Asta mi se întâmpla când aveam 19 ani. Eu mi-am dorit foarte mult să am un copil și m-am căsătorit foarte tânără. Am căzut la 18 ani și m-am rugat la Dumnezeu să îmi dea copilul ăsta. Și am pierdut sarcina și era destul de înaintată și a fost o foarte mare suferință, dar m-a ajutat foarte mult bunica în asta, pentru că ea a contribuit foarte mult, încă din copilăria mea la tot ce înseamnă educație și drumul ăsta înspre Dumnezeu și dar a fost cu foarte mare suferință și eram extrem de tânără.”, a povestit ea.

„Toți medicii puneau tot felul de diagnostice și toată lumea a zis că e miraculos cum mi-am revenit”

„Dar l-am simțit după aceea în viața mea (n.r. pe Dumnezeu) și asta puteți s-o aflați și de pe Google, pentru că viața mea a fost o carte deschisă de când s-a inventat internetul în România. Am avut momente grele. Am avut trei momente în care am fost la un pas de a nu mai fi. Unul dintre cele mai grele a fost când am stat pe un pat de spital aproape o lună și jumătate și încă o lună și jumătate acasă, în recuperare. Toți medicii puneau tot felul de diagnostice și toată lumea a zis că e miraculos cum mi-am revenit. A fost un moment foarte greu și vreau să-i mulțumesc lui Neti Sandu pentru că ea a fost prietena mea care a venit zi de zi, zi de zi, zi de zi la mine, pentru că nu mă puteam mișca din pat.

Înainte de asta ziceam că nu există să nu mă spăl pe cap și să nu-mi aranjez părul cel puțin o dată sau o dată la 2 zile și am observat că poți să stai și o lună jumate și deja părul să nu mai fie un deranj, pentru că te gândești dacă o să supraviețuiești. Și în tot timpul ăsta Neti vorbea cu fiica mea, care era mică, și părinții mei și eu îi spuneam să le transmită că sunt bine. A fost un moment greu, dar ăla a fost în momentul în care am simțit și nu mai aveam nevoie de nicio ecuație matematică pentru Dumnezeu. Așa că nu mă deranjează nicio etichetă care mi se pune. Eu știu ce simt în sufletul meu și nu doar pentru că sunt candidat la prezidențiale sau am fost candidat la primărie.”, a mai povestit președinta USR.