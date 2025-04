Cum arată declarația dată de Crin Antonescu la Securitate

Candidatul Coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a obținut de la CNSAS documentele cerute. Foto: Facebook/Captură foto

Antena 3 CNN a publicat în exclusivitate un facsimil din declarația de la dosarul de la CNSAS a lui Crin Anontescu. Candidatul Coaliției la alegerile prezidențiale și-a consultat, luni, dosarul și a anunțat că va face publice toate datele din acesta. „Declarația are două pagini”, a declarat în direct la Antena 3 CNN Mădălin Hodor, vicepreședintele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Este vorba de declarația dată de Antonescu prin care își proteja prietenul care a intenționat să fugă din țară în timpul regimului comunist.

Candidatul Coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a obținut de la CNSAS documentele pe care le-a cerut în legătură cu dosarul său legat de fosta Securitate și a spus că le face publice la o conferință de presă la ora 17.00.

„Am luat exact copia care mă interesa pe mine. Am văzut toate documentele pe care aveam dreptul să le iau. Am spus că voi depune cerere, am făcut-o. N-am făcut-o de la prima oră, pentru că sunt răcit, am fost pe perfuzii. Am depus această cerere, oamenii (de la CNSAS - n.r.) mi-au răspuns: ați depus cererea astăzi, mâine, începând cu ora 9:00 vă așteptăm. Deci mi se pare că toată lumea s-a mișcat cu maximă rapiditate. Am spus că voi cere ceea ce este în dreptul meu să mi se dea. Instituția a fost foarte promptă și a doua zi mi-a dat", a spus Antonescu.

Întrebat dacă i-au cerut liderii Coaliției să vină la CNSAS, el a răspuns că a fost strict decizia lui, fiind problema lui.

Mădălin Hodor, vicepreședinte CNSAS, a delcarat la Antena 3 CNN că Antonescu nu știa despre această declarație.

„Nu știa, în mod evident. Declarația a fost găsită în 2020. Nici noi nu știam. Până în 2025. Acel document a fost introdus într-o bază de date a CNSAS unde se procesează dosarele, dar nu toate informațiile introduce sunt neapărat și procesate de noi”, a spus acesta.

„CNSAS procesează zilnic dosare în cantități mari și în aceste dosare sunt cuprinse sute de personae. Nu vorbim de titularul dosarului, pot să apară și alte persoane. Legal, CNSAS nu poate să caute o persoană fără temei. Noi nu putem să aruncăm pe piață nume de persoane. Știți, am găsit o declarație de-a lui Antonescu”.

Întrebat care sunt diferențele dintre o declarație și notă informativă, acesta a spus: „De formă și de fond. Niciodată un informator nu dădea declarații în fața Securității, ci note informative. Diferența într-o declarație și nota informative de formă, e că nota informativă are niște elemente clare care o diferențiază de declarație: un antet, cu numele ofițerului care o primește, indicativul, numele conspirativ al informatorului, numărul de dosar al informatorului, locul și data unde a fost dată nota. Și scrie clar notă informativă”.

Crin Antonescu, a cerut Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității toate documentele din dosarul său legat de fosta Securitate. El a ieşit public, marţi, şi a explicat că singura lui legătură cu fosta Securitate a fost în calitate de urmărit. „Am crezut că a trecut vremea şopârlelor”, a scris Antonescu pe Facebook.

Mihai Demetriade, istoric și consilier superior în cadrul Direcției cercetare a CNSAS, a acuzat, într-un mesaj publicat marți, pe Facebook, că „cineva din Colegiul CNSAS, interesat politic, a manipulat cu bună intenție presa” în cazul Crin Antonescu. CNSAS a transmis că Antonescu „nu a fost agent sau colaborator al Securității ca poliție politică”, însă a dat o declarație fostei Securități despre o persoană apropiată. Candidatul Alianței a susținut, într-o conferință de presă, că a fost „o victimă a Securității, nicidecum un colaborator”.