Lavinia Șandru, mesaj în Vinerea Mare: Cel mai frumos exemplu de credință l-am trăit la începutul războiului din Ucraina

Lavinia Şandru, candidatul PUSL la alegerile prezidenţiale, a fost prezentă la Antena 3 CNN în Vinerea Mare, unde a spus că trebuie să învăţăm să ne iertăm unii pe alţii, deoarece "avem doar de câştigat". Foto: Agerpres

Întrebată cum ar trebui să nu mai există ură între noi noi, aceasta a răspuns că trebuie "să învăţăm să iertăm",

"Pentru că suntem în Săptămâna Mare, cred că soluția este una simplă, dar puternică: iertarea. Să învățăm să iertăm, indiferent cine vine spre noi și cu ce intenții. Dacă alegem să iertăm, avem doar de câștigat. Am trecut prin momente foarte grele în viață, dar de fiecare dată am iertat și am mers mai departe. La început este greu, dar cu timpul devine din ce în ce mai ușor", a spus Lavinia Şandru.

"Când vine vorba de noi înșine, e important să iertăm. Dar sunt situații în care nu cred că trebuie să iertăm. De exemplu, în cazul traficanților de droguri, nu pot fi indulgentă. Am cunoscut copii a căror viață a fost distrusă de droguri. Am vorbit cu tineri care au reușit să se salveze, dar și cu alții care și-au pierdut prietenii – unii le-au murit chiar în brațe din cauza drogurilor. Acolo trebuie să fim neiertători", a adăugat candidata.

Candidata a fost întrebată dacă a trăit vreodată un moment în care a simţit că fără ajutor divin nu poate merge mai departe, după ce candidata USR, Elena Lasconi, a făcut o mărturisire pe acest subiect.

"Da, în fiecare zi simt că Dumnezeu este lângă mine. În toate momentele grele din viață, am simțit că nu sunt singură, că Dumnezeu mă ia în brațe. Cel mai frumos exemplu de credință l-am trăit la începutul războiului din Ucraina. Vă amintiți cât de solidari au fost românii? Cât de generoși, cât de creștini, în ciuda problemelor mai vechi legate de limba română în școlile din Ucraina? Un preot din județul Arad mi-a povestit că a mers la graniță, lângă Cernăuți, pentru a ajuta mame cu copii să ajungă în siguranță la el în parohie. La un moment dat, un băiețel de vreo 5 ani s-a prins de sutană și a stat acolo timp de două ore. Apoi a apărut mama copilului și, jenată, i-a cerut scuze preotului că l-a deranjat. Preotul a răspuns că nu l-a deranjat deloc. Atunci femeia i-a spus de ce copilul s-a lipit de el: când plecase de acasă, bunicul i-a spus copilului: <<Dacă te rătăcești de mama, intră în prima biserică. Acolo vei fi în siguranță, pentru că acolo e Dumnezeu>>. Copilul s-a pierdut de mamă, dar când l-a văzut pe preot, a știut că este în biserică, că este lângă Dumnezeu și că este în siguranță", a povestit Şandru.

În momentele grele, singurul care rămâne mereu alături de noi este Dumnezeu, consideră candidata.