Furtună de zăpadă în Alpii francezi. O avalanşă a ucis un tânăr în Val Thorens. Staţiunile de schi au fost închise

Autorităţile franceze au declarat stare de urgenţă în staţiunile de ski Tignes şi Val Thorens din cauza ninsorilor abundente. În unele zone, zăpada a depăşit un metru înălţime, iar oamenii sunt sfătuiţi să rămână în case. Din nefericire, o avalanşă care a avut loc în Alpii Francezi a luat viaţa unui britanic. Alte trei persoane au fost surprinse de zăpada care s-a desprins de pe versanţi, iar una dintre ele s-a ales cu răni grave şi se află internată în spital.

Potrivit publicaţiei Sky News, britanicul a fost scos din zăpada care l-a îngropat de viu chiar de poliţişti. De altfel, tot aceştia i-au acordat primul ajutor, întrucât, tânărul de 27 de ani intrase în în stop cardio-respirator.

"Doi ofițeri de poliție municipală și un echipaj format din trei jandarmi, alertaţi de un martor, au sosit la fața locului cât mai repede posibil și au reușit să extragă victima, care se afla în stop cardio-respirator în acel moment", a declarat prefectura de poliție locală, potrivit The Guardian.

Victima, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a fost surprinsă de o masă de zăpadă în timp ce se afla lângă o șosea din celebra staţiune de ski Val Thorens. Deşi, a fost transportat de urgenţă la spital în Grenoble, medicii nu au putut să-l salveze. El a încetat din viaţă din cauza insuficienței cardiorespiratorii.

Incidentul a avut loc joi dimineaţa, după ora 10, în momentul în care regiunile Savoie și Haute Savoie au fost plasate sub alertă maximă din cauza riscului de avalanșe, în urma unor ninsori abundente.

?️ On Thursday, a series of avalanches hit the French #Alps after a severe spring #snowstorm.



?? A 27-year-old British man was killed at Val Thorens. The resort has been closed and avalanche warnings issued across the region. pic.twitter.com/M9gOFzOIP4