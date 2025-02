Ar trebui să dormim cu toții la locul de muncă? Beneficiile surprinzătoare ale unui pui de somn în timpul serviciului

Somnul este la fel de important pentru sănătate ca dieta și exercițiile fizice, dar mulți oameni nu dorm suficient. Foto: Getty Images

Sunt oameni care adorm în parcări, pe străzi lăturalnice înainte de a-şi lua copiii de la școală, în capsule de somn închiriate pe oră sau întinși în pat, în vreme ce lucrează de acasă. Dar cei care trag un pui de somn în timpul zilei sau chiar la locul de muncă obțin vreun beneficiu pentru sănătate?



Mai multe studii au arătat că siesta aduce avantaje precum îmbunătățirea memoriei și a concentrării, notează Euronews.



În anumite părți ale Spaniei și Italiei, somnul de după-amiază este o tradiție, în timp ce în China și Japonia, siesta la locul de muncă este încurajată, deoarece munca până la epuizare este considerată un semn de devotament, potrivit unui studiu recent publicat în revista Sleep.

Iată câteva sfaturi pentru a profita la maximum de somnul de zi și a beneficia de efectele sale pozitive.



Păstrează somnul scurt

Somnul este la fel de important pentru sănătate ca dieta și exercițiile fizice, dar mulți oameni nu dorm suficient, spune James Rowley, directorul programului Sleep Medicine Fellowship de la Rush University Medical Center.



„O mare parte din problemă are legătură cu dispozitivele electronice. În trecut, televizoarele erau principala cauză, dar acum telefoanele mobile sunt probabil cei mai mari vinovați. Oamenii le iau cu ei în pat și se uită la ecran înainte de culcare”, explică Rowley.



Un studiu din 2021 a arătat că tinerii adulți care foloseau telefonul înainte de somn aveau mai multe șanse să întâmpine dificultăți în a dormi bine.

Cheia unui somn eficient: să fie scurt



Pentru ca un pui de somn să fie cu adevărat benefic, trebuie să fie scurt, explică James Rowley. Sesiunile scurte de somn pot fi revigorante și te ajută să fii mai alert.



„Majoritatea oamenilor nu realizează că un pui de somn ar trebui să dureze între 15 și 20 de minute. Dacă dormi mai mult, riști să te confrunți cu inerția somnului – adică dificultăți în a te trezi și o stare de amețeală. Dacă simți nevoia să dormi frecvent în timpul zilei pentru a compensa lipsa somnului de noapte, ar trebui să îți analizezi obiceiurile legate de ora de culcare”, spune Rowley.

După-amiaza este momentul ideal pentru un pui de somn, deoarece coincide cu o scădere naturală a ritmului circadian, explică Michael Chee, directorul Centre for Sleep and Cognition de la National University of Singapore.



În schimb, un somn după ora 18:00 poate afecta calitatea somnului nocturn, mai ales pentru cei care lucrează pe timpul zilei.

„Indiferent de durata somnului de zi, te vei simți revigorat. Este ca o supapă de eliberare a stresului. Există beneficii cognitive clare”, spune Michael Chee.



O analiză a studiilor despre somnul de zi sugerează că 30 de minute este durata optimă pentru a obține beneficii practice și cognitive, explică Ruth Leong, cercetător la Centre for Sleep and Cognition din Singapore.



„Dacă oamenii dorm prea mult în timpul zilei, această practică devine nesustenabilă, iar somnurile foarte lungi, de peste două ore, pot afecta calitatea somnului nocturn”, avertizează Leong.



Experții recomandă setarea unei alarme pentru 20-30 de minute, ceea ce oferă suficient timp pentru a adormi și a te bucura de beneficiile somnului scurt. Totuși, unii specialiști susțin că și un pui de somn de doar câteva minute poate avea un efect revigorant.

Crearea unui spațiu pentru somn

În anumite domenii de activitate, puiul de somn este nu doar acceptat, ci chiar o necesitate.



Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recomandă somnul de scurtă durată pentru asistentele care lucrează în ture de noapte. Cu toate acestea, multe asistente nu pot dormi în spitale din cauza programului aglomerat și a lipsei de acces la paturi.



„Asistentele se confruntă zilnic cu dificultăți în a-și face timp chiar și pentru o pauză de toaletă sau pentru a ieși la aer curat, ca să nu mai vorbim de un pui de somn”, spune un purtător de cuvânt al sindicatului National Nurses United.



Unele companii încearcă să rezolve această problemă. Inspirat de mama sa, care a lucrat ca asistentă medicală, Neil Wong a fondat Nap York, o rețea de capsule de somn din Manhattan și Queens, unde oamenii pot închiria un loc de dormit pentru aproximativ 27 de dolari (26 de euro) pe oră.

Cine apelează la capsulele de somn?



Printre clienții fideli ai Nap York se numără navetiștii de cursă lungă, șoferi UPS, un agent de securitate care are două locuri de muncă full-time și doctori de la spitalele din apropiere.



Compania oferă și reduceri de 50% pentru lucrătorii esențiali, precum ofițeri de poliție, pompieri și personal medical de urgență.



„În societatea de azi, ai practic doar două locuri unde poți dormi: patul de acasă și o cameră de hotel care te costă probabil 100 de dolari.", explică Wong.