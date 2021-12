Așa arată fabrica de ciocolată deschisă de doi belgieni într-o comună din Gorj: "Am ajuns în România ca profesoară de muzică"

Marie şi Boris nu ştiau nimic despre ţara noastră, însă asta nu i-a oprit să cumpere o casă într-o comună cu doar 4.000 de locuitori şi să îşi deschidă o fabrică de ciocolată.

Ea a fost profesoară de pian, iar el preda fizică la o universitate din Germania, însă amandoi sunt mari consumatori de ciocolată.

"Pe vremuri am venit cu copii, cu școli din Belgia, să facem niște schimburi de experiență cu școli din România. Am făcut spectacole, și am făcut un spectacol foarte frumos cu tineret și muzicieni din Belgia și din România, cu povestea lui Harap-Alb. Așa am ajuns în România, ca profesoară de muzică", povestește Marie Weyssow.

Cu ingrediente aduse de la Bruxelles combinate cu fructe de pădure culese din România cuplul belgian s-a pus pe treabă.

"După 3 ani de schimburi cu școli m-am hotărât să deschid o fabrică de fabricație de ciocolată în Gorj. Toate rețelele pe care le facem noi sunt rețete orginiale din Belgia cu ingrediente de calitatea 1 și facem diferite feluri", spune Marie.

Pandemia de COVID-19 le-a dat şi lor afacerea peste cap, însă, sunt încrezători în business-ul lor şi, totodată, mereu pregătiţi s-o ia de la capăt.

