Detalii neştiute despre momentele petrecute de Gene Hackman pe platourile de filmare: „Iubea să fie actor“

La începutul acestei săptămâni, legendarul actor Gene Hackman şi soția sa, pianista Betsy Arakawa, au fost găsiţi morţi în casa lor din Santa Fe, New Mexico. Sursa foto: Getty Images

Regizorul american Barry Sonnenfeld a vorbit într-un interviu emoţionant despre regretatul actor Gene Hackman. Potrivit mărturiilor acestuia, câştigătorului a patru Globuri de Aur îi plăcea să joace în filme, însă "a urât tot procesul din spatele actoriei". De-a lungul carierei sale care s-a întins pe mai bine de şase decenii, Gene Hackman a câştigat două premii Oscar, două premii BAFTA, un premiu SAG (Screen Actors Guild Award) şi patru Globuri de Aur.

Barry Sonnenfeld a dezvăluit că actorului Gene Hackman îi displăceau enorm orele nesfârşite petrecute în cabina de machiaj şi coafură, locul în care se desfăşurau transformările sale în personajele pe care le-a interpretat de-a lungul carierei din lumea cinematografiei, a relatat BBC.

„El iubea să fie actor, dar a urât toate lucrurile din jurul acestei profesii“, a declarat Barry Sonnenfeld în cadrul unui interviu oferit recent, conform sursei citate.

În timpul declaraţiilor, regizorul american a mai mărturisit că sunt multe staruri de Hollywood care detestă acel proces, iar John Travolta se numără printre acestea. În vârstă de 71 de ani, actorul a avut ocazia să joace împreună cu Gene Hackman în 1995, la filmările peliculei „Get Shorty“, realizată în regia lui Barry Sonnenfeld.

Cunoscutul regizor american a mai subliniat că legendarul actor s-a implicat foarte mult în fiecare rol pe care l-a interpretat şi oferea o atenţie extraordinară scenariilor, pentru că era extrem de meticulos.

Actorul Gene Hackman și soția sa, pianista Betsy Arakawa, au fost găsiți decedaţi, miercuri, 26 februarie, în conacul din Santa Fe, New Mexico. La câţiva metri de regretata artistă a fost descoperit mort unul dintre cei trei câini pe care îi aveau. Gene Hackman avea 95 de ani, iar partenera lui, 65 de ani.

Conform celor mai noi informaţii oferite de autorităţile americane, cei doi soţi au încetat din viaţă la mijlocul lunii februarie. Îngrijitorul comunităţii care a făcut apelul emoţionant la 911, după ce le-a văzut trupurile fără viaţă din afara locuinţei, le-a spus poliţiştilor că nu îi mai văzuse de aproape două săptămâni.

Gene Hackman a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul lui Jimmy „Popeye“ Doyle în thrillerul „The French Connection“ din 1971, regizat de William Friedkin și un alt premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea lui Little Bill Daggett în filmul western „Unforgiven“, realizat în regia lui Clint Eastwood în 1992.

Celelalte roluri pentru care a fost nominalizat la Oscar au fost în filmul „Bonnie and Clyde“ din 1967, unde l-a jucat pe Buck Barrow, în „I Never Sang for My Father“ din 1970 și în rolul agentului din Mississippi Burning (1988). Gene Hackman a interpretat peste 100 de roluri, inclusiv pe Lex Luthor în filmele „Superman“ din anii ’70 și ’80.

Ultima apariție a actorului american Gene Hackman pe marele ecran a fost în 2004, în rolul lui Monroe Cole din Welcome to Mooseport. Iar în public, el şi soţia sa, Betsy Arakawa, au fost văzuţi în urmă cu aproape un an, când au mers să ia cina la un restaurant.