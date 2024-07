La doar un an de la lansare, Orange Digital Center se extinde în mai multe zone din țară, cu sesiuni gratuite de educație digitală și o aplicație de micro-learning

Orange Digital Center, cel mai mare hub de educație digitală din București, aniversează un an de existență

Hub-ul educațional Orange Digital Center aniversează un an de activitate în București, cu peste 4.000 de persoane, adulți și adolescenți, beneficiari ai cursurilor gratuite de formare sau reconversie profesională.

Din această toamnă, pentru o mai bună incluziune digitală, Fundația Orange va inaugura astfel de centre educaționale, în regim pilot, în mai multe comunități din țară

Investiția programului se ridică la peste 750.000 de euro în 2024 și include lansarea unei aplicații de micro-learning, PlayEveryday - Orange Digital Center, cu ajutorul căreia vor fi instruiți peste 5.000 de utilizatori

Orange Digital Center, cel mai mare hub de educație digitală din București, aniversează un an de existență, prilej cu care Fundația Orange își reia angajamentul de a oferi conținut util și resurse educaționale deschise, accesibile gratuit tuturor persoanelor interesate de evoluție profesională.

În primele 12 luni de proiect, cursurile practice de IT, de scurtă și de lungă durată, din Orange Digital Center au înregistrat peste 4.000 de beneficiari adulți, inclusiv studenți pasionați de tehnologie, tineri în căutarea unui loc de muncă și persoane care și-au dorit o reconversie profesională. Sub umbrela programului s-au derulat și ateliere practice în Solidarity FabLab, cu focus pe folosirea tehnologiilor moderne în meserii deja consacrate (prelucrare lemn, confecții metalice, operare laser și CNC, design botanic etc.) Pentru elevii de gimnaziu s-au organizat ateliere de robotică și programare folosind kituri Arduino sau module de lucru în Scratch, special gândite pentru pregătirea în competiția națională SuperCoders.

“Și în 2024, Fundația Orange își reia angajamentul de a duce mai departe inițiativa Grupului Orange care a investit anul trecut aproape 1.000.000 de euro în acest program de incluziune digitală, ca parte din strategia Lead the Future. Bugetul alocat de Fundație în acest an, în valoare totală de 750.000 euro, permite extinderea activităților în diverse zone ale țării, acolo unde nevoia se întâlnește mai greu cu oferta educațională existentă. Ne-am asumat un obiectiv ambițios pentru extinderea comunității, pentru că am văzut cât de eficient a fost să aducem oameni diferiți împreună, iar cu ajutorul tehnologiei am pus bazele unor noi colaborări profesionale pentru beneficiarii care au prins curaj să devină chiar antreprenori. Nu ne vom opri aici, nevoia este încă foarte mare, așa că prioritatea noastră este să extindem rețeaua de învățare,” a declarat Ovidiu Ana, directorul executiv al Fundației Orange.

Astfel, în această toamnă vor fi inaugurate în mai multe județe primele centre pilot Orange Digital Centers, în care, cu tehnologie modernă și traineri profesioniști, se vor desfășura cursuri de alfabetizare digitală pentru adulți și copii. Toate cursurile sunt gratuite, iar prioritate vor avea persoane aflate în situații vulnerabile, tineri în căutarea unui loc de muncă sau adulți cu venituri mici, care au nevoie de un serviciu mai ofertant. Experiența din Orange Digital Center, trăită prin prisma trainerilor, poate fi urmărită în acest video.

Tot pentru a răspunde nevoii de incluziune digitală cu care se confruntă și România, Fundația Orange lansează în această perioadă aplicația Play Everyday - Orange Digital Center, încurajând partenerii de program să dezvolte conținut interactiv pentru publicul larg.

Play Everyday - Orange Digital Center este o aplicație de micro-learning concepută pentru a transforma modul în care utilizatorii învață să își dezvolte abilitățile. Aceasta oferă lecții scurte și interactive, integrate perfect în rutina zilnică, pentru a face învățarea accesibilă, eficientă și plăcută. Aplicația permite accesul la resurse educaționale diverse pentru un public extins, inclusiv pentru cei din zonele mai izolate sau dezavantajate, unde posibilitatea de a accesa resursele educaționale tradiționale este limitată.

Pentru a afla gradul de satisfacție al cursanților și pentru a îmbunătăți oferta educațională, Fundația Orange a derulat împreună cu echipa CULT Research și un studiu în rândul beneficiarilor, după primul an de activitate. Peste 80% dintre participanți au afirmat că așteptările privind cursurile le-au fost satisfăcute în mare măsură, datorită cunoștințelor și abilităților dobândite și că au fost impresionați de activitățile desfășurate alături de traineri.

Peste o treime dintre cursanți (34%) percep cursurile ca o șansă viabilă de integrare și activare pe piața muncii și susțin că sesiunile de formare le-au oferit informații și abilități necesare pentru noi oportunități profesionale. În același timp, 43% consideră că șansele lor de angajare au crescut, iar mai mult de jumătate (55%) s-au simțit mai încrezători în propriile forțe. Pe plan personal, cursurile le-au oferit participanților ocazia să descopere pasiuni noi și să-și îmbunătățească abilitățile într-un mediu prietenos și sănătos. Studiul a mai arătat că majoritatea a apelat la programele oferite pentru îmbunătățirea aptitudinilor deja existente, cel mai mare plus identificat de beneficiari fiind și faptul că au devenit parte a unei comunități în care oameni diferiți, cu aptitudini și pasiuni diferite, se pot ajuta și ulterior în mediul profesional.

Toate cursurile disponibile în acest an sunt gratuite și pot fi accesate direct pe www.orangedigitalcenter.ro

Despre Fundația Orange

Fundația Orange este o organizație non-profit care se implică în viața comunității prin realizarea de proiecte de filantropie menite să aducă schimbări pozitive în viața persoanelor dezavantajate. În cei 12 ani de activitate, Fundația Orange a investit peste 7,8 milioane de euro în proiecte de educație digitală pentru persoane defavorizate și în proiecte de sănătate, educație, cultură în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz, în scopul incluziunii lor sociale. Principalele programe ale fundației sunt: ”Orange Digital Center”, „Digitaliada”, „Susține un ONG”, „Lumea prin culoare și sunet”, “Solidarity FabLabs” și “Centrul Digital pentru Femei”.