Putin amenință Ucraina cu un atac nuclear. Un fragment din declarația sa a fost făcut public de presa Kremlinului

Președintele rus Vladimir Putin a declarat într-un interviu acordat televiziunii de stat ruse că până acum nu a apărut necesitatea utilizării armelor nucleare în Ucraina și că speră că aceasta nici nu va apărea în viitor, relatează Euractiv, care citează Reuters.

Într-un fragment dintr-un interviu acordat televiziunii de stat ruse, publicat pe Telegram duminică, Putin a spus că Rusia are puterea și mijloacele pentru a duce conflictul din Ucraina la o "încheiere logică".

Răspunzând la o întrebare despre atacurile ucrainene asupra Rusiei, adresată de un reporter al televiziunii de stat, Putin a spus: „Nu a fost nevoie să se utilizeze aceste arme (nucleare - n.red)... și sper că nu vor fi necesare”.

"Avem suficientă forță și mijloace pentru a duce ceea ce a început în 2022 la o încheiere logică, cu rezultatul pe care Rusia îl dorește", a declarat liderul de la Kremlin.

Iată fragmentul din interviul acordat televiziunii ruse de stat, postat pe X de un cont apropiat doctrinei Kremlinului:

??⚔️?? Putin: Russia Doesn’t Need to Use Nuclear Weapons in Ukraine



Russian President Vladimir Putin stated that there is no need for Russia to resort to nuclear weapons in the conflict with Ukraine.



He said Russia has enough forces and resources to bring the conflict in… pic.twitter.com/znCOPheQxZ