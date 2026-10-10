Motanul Larry a fost operat. Un anunț a fost făcut de cabinetul premierului Andy Burnham

Motanul Larry, vedetă la Downing Street. FOTO: Hepta

Cabinetul premierului britanic a anunţat, vineri, că Larry, cel mai celebru motan din Marea Britanie, a fost operat şi s-a întors în Downing Street, unde se află reședința oficială și sediul central al prim-ministrului. "Larry a suferit o operaţie minoră, iar acum se recuperează. Se simte mult mai bine", a transmis instituţia.

Motanul Larry a revenit în Downing Street după ce medicii veterinari l-au tratat.

"Larry, „Șeful Vânător de Șoareci”, a revenit pe Downing Street după o intervenție chirurgicală minoră și se recuperează bine.

Se simte mult mai bine, dar o ia pas cu pas – sau, mai degrabă, lăbuță cu lăbuță. Le suntem recunoscători medicilor veterinari pentru îngrijirea excepțională", a transmis cabinetul premierului britanic.

Sursa foto: UK Prime minister / Facebook

Andy Burnham nu şi-a luat şi câinele ca să nu-l tulbure pe Larry

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat că Axel, câinele său, nu va locui pe Downing Street, numărul 10, unde se află reședința oficială și sediul central al prim-ministrului britanic: „Nu cred că națiunea ar fi recunoscătoare dacă l-aș aduce pe Axel ca să-i tulbur liniștea lui Larry”.

De-a lungul a 15 ani, Larry a fost martor la sosirea unor lideri și șefi de stat din întreaga lume și a devenit o prezență obişnuită pentru fotografi și jurnaliști.

Larry a avut meritul de a primi oaspeți, de a supraveghea măsurile de securitate, ba chiar de a „verifica şi calitatea siestei de pe mobilierul antic de pe Downing Street”. Nu este o coincidență faptul că tabloidele l-au poreclit „Larry leneșul ”.