Misterul pisicii „călătoare” care a fost găsită în SUA cu un microcip din Marea Britanie, la peste 6.400 km de casă

Cei de la adăpostul de animale continuă căutările pentru a indentifica stăpânul pisicii numită Samson. Sursa foto: Facebook Sand Springs Animal Welfare

O pisică din Oklahoma, SUA, a pus pe jar autoritățile locale după ce a fost găsită cu un microcip înregistrat în Marea Britanie, la peste 6.400 km distanță. Salvatorii încearcă acum să dea de urma proprietarului pisicii pentru a înțelege cum a reușit aceasta să „traverseze" un ocean și o mare parte din SUA pentru a ajunge în acest stat, scrie publicația People.

Pisica fost găsită rătăcind pe stradă de o echipă de la un adăpost de animale din Oklahoma. Însă lucrurile au devenit misterioase atunci când echipa de salvare a verificat dacă felina avea un microcip.

Când au verificat informațiile de contact asociate microcipului, au realizat că acesta era înregistrat pe numele unei persoane din Marea Britanie, la peste 6.400 de km distanță de Oklahoma. Descoperirea i-a lăsat pe toți cu aceeași întrebare: cum a reușit această pisică să traverseze un ocean și o mare parte din SUA pentru a ajunge în acest stat?

Tracy Anderson, coordonatoarea centrului de protecție a animalelor, s-a implicat în rezolvarea misterului legat de această pisică, pe care cei de la Sand Springs au botezat-o cu afecțiune Samson.

„Se afla într-o stare foarte bună, așa că nu eram siguri ce s-a întâmplat,” a declarat Anderson pentru KOKI.

„Dar am scanat-o și am descoperit că avea un microcip, așa că am verificat compania care l-a emis și i-am sunat. Ne-au spus că este înregistrată în Marea Britanie.”

Sand Springs a contactat un controlor de câini din Marea Britanie pentru a-i ajuta să-l găsească pe proprietarul lui Samson, iar acesta a dat de o pistă promițătoare: informațiile de contact ale persoanei înregistrate pe microcip. Potrivit MSN, adăpostul a reușit să ia legătura cu femeia asociată cu microcipul lui Samson, însă aceasta a avut un răspuns surprinzător: pisica ei nu era declarată pierdută și, de fapt, stătea chiar lângă ea.

Anderson a explicat pentru KOKI că, cel mai probabil, „s-a întâmplat ceva” în momentul în care Samson a fost microcipat și informațiile de contact „s-au încurcat” cu cele ale altei pisici.

Cei de la Sand Springs au încercat să urmărească alte microcipuri sau date de contact care ar putea fi legate de Samson, dar până acum nu au reușit să dea de adevăratul său proprietar.

Sand Springs intenționează să continue căutările pentru a-i găsi pisicii stăpânul, dar, dacă acest lucru nu va fi posibil, sunt pregătiți să-i găsească un nou cămin.

„Cineva a iubit această pisică și a investit bani pentru a o aduce aici, dar e greu de spus ce s-a întâmplat cu ei,” a declarat Anderson. „Poate că au decedat sau ceva s-a întâmplat, e dificil de aflat. Dar acum este la noi și, oricum, va avea parte de un cămin bun", au mai transmis ei.