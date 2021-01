Interviu cu Miss Universe România! Bianca Tirsin, cea mai frumoasă femeie din ţară

Bianca Tirsin spune că nu s-a considerat niciodată frumoasă.

''Sunt fete care se nasc frumoase și de mici sunt ridicate de părinți, de familie "vai, ești superbă, ești frumoasă!". Societatea, din nou, te privește. Dar vin anumite obstacole în viață ori când profită oamenii de tine, de faptul că ești frumoasă ori sunt mulți geloși prin faptul că o să spună ești frumoasă și atât'', mărturiseşte ea.

La 14 ani, Miss Universe România de astăzi nici măcar nu știa să meargă pe tocuri

''Am fost fata aceea timidă, eram destul de batjocurită la școală prin faptul că am fost tot timpul înaltă, slabă, brunetă. Ba chiar la Balul Bobocilor nu am fost aleasă.

Prima persoană care a crezut în mine a fost un designer, la primul meu job la 14 ani a venit la mine la stand, eram promter la un magazin și mi-a zis "tu ce faci aici?" și i-am zis "lucrez aici, cu ce vă pot ajuta?" și a zis "păi, tu nu ești model? Haide puțin! Aaa, nu ai tocuri și ești așa de înaltă?" și îi zic "Da, vă pot ajuta cu ceva?" și mi-a zis "Da, mă poți ajuta cu ceva, vii la mine săptămâna viitoare în prezentare de modă. Eram foarte băiețoasă, eram zilnic cu adidași, blugi și un tricou. Și am mers la prima mea prezentare de modă și mi-a plăcut foarte mult că am intrat în lumea această a fashionului", spune Bianca Tirsin.

Cinci ani mai târziu a obținut titlul la care multe dintre tinere râvnesc.

''Pentru Miss Universe m-am pregătit cu trei luni înainte de concurs. În primul rând, pregătirea fizică e foarte importantă trebuie să ai un anumit nivel de fitness sau un corp bine structurat, să petreci cam zilnic o oră cel puțin la sală, alimentație, să alegi în fiecare zi cea mai bună variantă și pregătirea pshihică. Mie îmi place foarte mult să citesc cărți de adimnistrarea afacerilor, de business, dar am încercat înainte de concurs să citesc mai multe cărți pentru concursurile de frumusețe, ca să intru'', povesteşte cea mai frumoasă fată din România.

Cea mai importantă calitate a unei Miss Universe este curajul, dar nu numai

''Fiind un concurs de frumusețe, trebuie să fii frumoasă, să fii deșteaptă, să ai un răspuns la orice întrebare și să știi ce îți dorești în viață, să te dezvolți în fiecare an, să îți dorești tot mai mult de la tine și să muncești tot mai mult''

Abia după ce a bifat toți pașii, Bianca a intrat în lupta pentru titlul de Miss Universe România.

Bianca Tirsin: ''Îmi doresc a doua coroană!''

''În primul rând, s-a făcut o înscriere online, au aplicat toate fetele doritoare și apoi, după acest casting, s-a primit un mail pentru confirmarea prezenței noastre în preselecții. La preselecții s-au prezentat un număr de 30 de fete, iar la finală doar 15 fete'', spune Bianca Tirsin.

Dintre care este aleasă doar ună. Iar de această dată, norocoasa a fost chiar Bianca. A doua etapă urmează în 2021, în Statele Unite Ale Americii.

Mă bucur că mi-am pus o responsabilitate foarte mare pe umeri.Nu mă mai reprezint pe mine, reprezint România. Cum mi s-a pus coroana pe cap deja am început pregătirea, nu am așteptat, nu am lipsit de la sală, pentru că știu ce îmi doresc, îmi doresc a doua coroană'', a mărturisit Miss Universe România.

Interviul intergral, în imaginile de mai sus.