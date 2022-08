George Simion, informaţii despre nunta sa: "Avem circa 10.000 de persoane care vor veni"

George Simion se pregătește intens pentru nunta care va avea loc la sfârştiul acestei luni.

Liderul AUR, a spus, în exclusivitate la Antena 3, că nunta sa va fi una tradiţională, aşa cum se făcea pe vremuri.

"Foarte mulţi români au confirmat deja că vor participa şi le mulţumesc. Nu o să fie nuntă propriu-zisă, ci o să fie o serbare câmpenească.

Îi rog pe toţi cei care vin să confirme participarea, pentru că alfel nu vor putea face accesul şi nu o să ştim pentru câţi oameni o să ne pregătim. Accesul se face pe baza listei de oameni care au confirmat.

George Simion: "Avem circa 10.000 de persoane care vor veni deja"

Vom avea o brăţară pe care o primeşte toată lumea care se înregistrează, o brăţară de acces, cum se procedează la toate evenimentele.

Va cânta doamna Veta Biriş, o să fie taraful lui Tudorel Pană, taraful de la Vărbilău şi formaţia Phoenix. Am invitat toţi colegii parlamentari, aşa mi s-a părut normal. Din păcate, cred că au ordin, să nu participe. Nu am primit confirmarea de la niciunul dintre partidele din Parlament, dar nu este opţional. Vine doar cine vrea. Naşii şi rudele apropiate o să se ocupe de sarmale şi de masa nuntaşilor.

Vom avea sarmale şi grătar. Colegii mei parlamentari vor amenaja câteu un cort pentru fiecare regiune etnografică din România. O să vină mulţi meşteşugari şi mulţi oameni conectaţi cu folclorul românesc. Nuntaşii vor avea diferite atracţii la care pot participa, ca la un festival.

Costumul de ginere va fi tradiţional

O să fie un costum tradiţional din zona Vrancei. L-am făcut la un atelier specializat. O să avem şi balţi de paie, o să avem şi toate elementele dintr-o nuntă de acum 100-150 de ani. Luna de miere o să o facem în Maramureş. Am primit invitații în Ţara Lăpuşului, la Săpânţa, Transalpina şi Transfăgărăşan", a spus George Simion.

La sfârşitul lunii iunie, George Simion şi i-a invitat toţi colegii politicieni la nunta sa.

Liderul AUR nu a ținut cont de culoarea politică a aleșilor atunci când a împărțit în Parlament invitațiile.

"Am dat invitaţii la nuntă majorităţii colegilor mei din Camera Deputaţilor. Am dat parlamentarilor, o să dau şi celor de la UDMR, am dat celor de la minorităţi, de la USR, PSD şi PNL. Am invitat toţi românii, dar şi parlamentarii UDMR. Sunt şi ei români. Vreau să petrec cu parlamentarii de peste tot, cu toţi românii. Sunt şi ei români, nu i-am descalificat, nu le-am luat cetăţenia încă", spunea George Simion.

Liderul AUR a prezentat atunci şi invitaţia de la nunta sa, unde este menţionat faptul că invitaţii trebuie să aibă o vestimentaţia obligatorie: ia traditională românească.

