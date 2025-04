Ouă de Paște vopsite în WC, virale pe internet. Tânăra care a lansat trendul dă o explicație halucinantă: „Nu știam că se mănâncă”

O influenceriţă din SUA s-a filmat în timp ce vopsește ouă de Paște în vasul de toaletă. Sursa foto: Instagram/ Katewilltryanything

O influenceriţă din Statele Unite a stârnit un val de controverse după ce s-a filmat în timp ce vopsește ouă de Paște...în vasul de toaletă. Ea a publicat apoi clipul video pe rețelele sociale, iar acesta a devenit rapid viral, cu peste 3 milioane de vizualizări în doar câteva zile.

Și scuza vedetei online Kate Heintzelman a fost halucinantă: nu știa că ouăle de Paște se mănâncă.

În videoclipul ei de pe Instagram, pe fondul sonor al cântecului lui Justin Timberlake din 2006 „What Goes Around.... Comes Around”, creatoarea de conținut pune cu grijă ouă în vasul de toaletă, își organizează coloranții alimentari pe marginea WC-ului și începe „cel mai bun mod de a vopsi ouăle de Paște”, după cum a notat în descrierea postării.

După ce a stors coloranții pe coaja albă a ouălor, presară bicarbonat de sodiu, toarnă oțet alb distilat peste toate acestea și apoi așteaptă ca totul să își facă magia înainte de marea dezvăluire.

Cu o mănușă de cauciuc galbenă pe mâna dreaptă, Kate își ridică creațiile terminate și le pune, una câte una, înapoi în cutiile de ouă, cu vasul de toaletă pătat pe fundal.

Oamenii au inundat secțiunile de comentarii ale lui Heintzelman pe platformele sale sociale.

„I-am arătat asta terapeutului meu și acum face terapie”, a răspuns un utilizator Instagram.

Alți urmăritori și-au exprimat rapid dezgustul. "Este pur și simplu dezgustător și cine are bani de risipit pe atât de multe ouă?"

Deși Kate insistă că ouăle erau doar pentru a fi expuse și nu erau destinate a fi mâncate, oamenii nu au fost de acord.

„Noi nu le mâncăm”, a explicat ea în continuare. „Stau pe tejghea doar pentru decor.”