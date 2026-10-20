Studiu ICECHIM: Peste 90% mai puține substanțe toxice în aerosolii produselor din tutun încălzit față de fumul de țigară

Rezultatele indică niveluri mai scăzute pentru numeroase substanțe toxice față de fumul de țigară, fără a demonstra absența riscurilor pentru sănătate.

Absența arderii schimbă profilul emisiilor generate de produsele din tutun încălzit. Un studiu realizat de cercetătorii ICECHIM arată niveluri mai scăzute pentru multe dintre substanțele toxice asociate arderii, comparativ cu fumul de țigară, cu reduceri care ajung până la aproximativ 95% în cazul monoxidului de carbon. Analiza cercetătorilor români reunește rezultatele a 21 de studii științifice și a fost publicată în 2026 în revista internațională Toxics, după evaluarea de către specialiști independenți.

Cercetarea ICECHIM, prezentată la POLITEHNICA București

Cercetarea a fost realizată de Roxana Ioana Matei, Anda Maria Baroi, Toma Fistos, Irina Fierăscu și Radu Claudiu Fierăscu, cercetători ai ICECHIM București. Lucrarea a fost publicată în 2026 în revista științifică internațională Toxics.

Rezultatele au fost prezentate luni, 19 octombrie, de Radu Claudiu Fierăscu, director tehnic al ICECHIM București și coautor al studiului, în cadrul unui eveniment științific organizat de Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii din cadrul POLITEHNICA București. A fost prima prezentare publică în România a rezultatelor studiului.

Ce se schimbă atunci când tutunul nu mai este ars

Diferența dintre cele două categorii de produse pornește de la modul în care sunt generate emisiile. Țigările convenționale ard tutunul și produc fum, în timp ce produsele din tutun încălzit generează un aerosol fără arderea tutunului. Potrivit cercetării, această diferență se reflectă în tipurile și cantitățile de substanțe chimice eliberate.

În studiile analizate, multe dintre substanțele asociate arderii au fost identificate la niveluri mai scăzute în aerosolii produselor din tutun încălzit. Pentru monoxidul de carbon au fost raportate reduceri de până la aproximativ 95% față de fumul țigărilor convenționale. În cazul benzenului și al 1,3-butadienei, majoritatea studiilor au indicat reduceri de peste 90%.

Diferențe au fost observate și pentru alți compuși. În anumite condiții experimentale, unele dintre cercetările analizate au raportat niveluri cu 80-95% mai scăzute pentru formaldehidă, acetaldehidă și acroleină.

Cercetătorii propun analizarea unui număr mai mare de substanțe

Autorii studiului propun și schimbarea modului în care sunt evaluate emisiile produselor din tutun încălzit. În opinia lor, analiza nu ar trebui să se limiteze la cele nouă substanțe toxice prioritare ale Organizației Mondiale a Sănătății.

Astfel, cercetătorii propun un panel extins de 20 de substanțe, care include monoxid de carbon, compuși carbonilici și organici volatili, nitrozamine specifice tutunului, hidrocarburi aromatice policiclice, compuși fenolici și metale. Selecția acestora ține cont de relevanța toxicologică și pentru reglementare, frecvența detectării și posibilitatea măsurării în laborator.

O astfel de abordare ar permite comparații mai consecvente și dezvoltarea unor metode de testare care să țină cont de diferențele dintre produsele care încălzesc tutunul și cele care îl ard

Ce spun rezultatele și ce nu poate stabili analiza

Studiul se referă la compoziția chimică a emisiilor, iar nivelurile mai scăzute identificate pentru numeroase substanțe asociate arderii nu înseamnă că acești compuși dispar complet. Autorii arată că evaluarea efectelor asupra sănătății necesită și date toxicologice, clinice și epidemiologice.

Din perspectiva politicilor publice, analiza susține evaluarea diferențiată a produselor din tutun încălzit și a țigărilor convenționale, pe baza profilurilor chimice distincte ale emisiilor. În același timp, cercetarea evidențiază rolul absenței arderii în modificarea compoziției emisiilor și oferă o bază metodologică pentru dezvoltarea unor metode de testare și pentru comparații mai riguroase între cele două categorii de produse.