Forța Spațială SUA face dezvăluiri rare despre avionul spațial X-37B

După mai bine de nouă luni pe o orbită neobișnuită, extrem de eliptică, avionul spațial X-37B al armatei americane va începe în curând să intre în atmosfera Pământului, înainte de a reveni în cele din urmă la sol, a anunțat Forța Spațială americană joi.

Manevrele de aerofrânare vor folosi o serie de treceri prin marginile superioare ale atmosferei pentru a-și reduce treptat viteza cu rezistența aerodinamică, consumând în același timp combustibil minim.

Forța Spațială a numit aerofrânarea o „manevră spațială nouă” și a spus că scopul său este de a permite aeronavie X-37B să „elimine în siguranță componentele modulelor de serviciu în conformitate cu standardele recunoscute pentru deșeurile spațiale”.

În timp ce avionul spațial reutilizabil X-37B construit de Boeing este proiectat să aterizeze ca o aeronavă pe o pistă, modulul, montat în spatele vehiculului, transportă încărcături suplimentare. La sfârșitul misiunii, X-37B aruncă modulul de serviciu de unică folosință înainte de reintrarea în atmosferă. Forța Spațială nu vrea ca această secțiune a navei spațiale să rămână pe orbita sa actuală de mare altitudine și să devină o bucată de gunoi spațial.

„Odată ce manevra de aerofrânare este finalizată, X-37B își va relua obiectivele de testare și experimentare până când acestea vor fi îndeplinite, moment în care vehiculul va deorbita și va efectua o întoarcere sigură așa cum a făcut-o în timpul celor șase misiuni anterioare”, a spus Forța Spațială.

