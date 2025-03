Momentul în care racheta Starship a SpaceX explodează. E al doilea eșec al programului lui Musk pentru Marte. Mai multe zboruri deviate

Racheta spațială Starship a SpaceX a explodat joi la câteva minute după decolarea din Texas, eșuând în încercarea de a lansa sateliți falși. Este al doilea eșec consecutiv din acest an pentru programul de rachete lansate de Elon Musk pe Marte, notează The Guardian.

Mai multe videoclipuri difuzate pe rețelele sociale au arătat fragmente în flăcări străbătând cerul la apus, în apropiere de sudul Floridei și de Bahamas, după destrămarea navei Starship în spațiu, care a avut loc la scurt timp după ce aceasta a început să se rotească necontrolat cu motoarele oprite, se arată într-un livestream SpaceX al misiunii.

Eșecul survine la puțin mai mult de o lună după ce al șaptelea zbor Starship al companiei s-a încheiat, de asemenea, cu o defecțiune explozivă. Accidentele consecutive au avut loc în fazele inițiale ale misiunilor pe care SpaceX le-a depășit cu ușurință anterior, indicând eșecuri grave pentru un program pe care Musk a încercat să îl accelereze în acest an.

Sistemul de rachete de 123 de metri a decolat în jurul orei 18.30 ET (2300 GMT) de la instalațiile de rachete SpaceX din Boca Chica, Texas, cu primul etaj de rapel Super Heavy care s-a întors la sol conform planului.

Dar câteva minute mai târziu, livestream-ul SpaceX a arătat stadiul superior al navei Starship învârtindu-se în spațiu, în timp ce o vizualizare a motoarelor rachetei a arătat mai multe motoare oprite înainte ca echipa să confirme că a pierdut contactul cu nava.

„Din păcate, acest lucru s-a întâmplat și data trecută, așa că acum avem ceva antrenament”, a declarat Dan Huot, un purtător de cuvânt al SpaceX, pe livestream.

Racheta nu transporta niciun astronaut. SpaceX a oprit transmisia live la scurt timp după lansare și nu a dat nicio indicație cu privire la locul în care vor cădea resturile.

Death spiral and debris over the Bahamas for @SpaceX's Starship Flight Eightpic.twitter.com/1pg4d6y2v1