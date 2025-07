Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, luni noaptea. Cel putin 20 de morți

Rusia a lansat atacuri aeriene masive în noaptea de luni spre marți în Ucraina, printre regiunile vizate numărându-se Zaporojie, relatează Kyiv Independent.

Aici, bombele de aviație au lovit o închisoare locală, ucigând cel puțin 16 persoane și rănind 35, a declarat guvernatorul local Ivan Fedorov.

Forțele Moscovei au lovit locația de opt ori cu bombe FAB (cu mare putere explozivă), distrugând clădirile închisorii și avariind casele din apropiere, a precizat Fedorov.

"Victimelor li se oferă toată asistența medicală necesară", a menționat guvernatorul.

El nu a specificat câți deținuți sau membri ai personalului închisorii se numără printre victime.

Rusia a ocupat parțial regiunea sudică ucraineană Zaporojie de la începutul invaziei din 2022.

De atunci, forțele Moscovei bombardează în regim aproape zilnic, cu artileria și aviația, restul regiunii pe care n-a reușit să-l ocupe.

