Sonda spaţială europeană Gaia a fost plasată pe o „orbită de pensionare”, după 10 ani, la finalul unei misiuni spectaculoase

Sonda spaţială europeană Gaia și-a încheiat activitatea, miercuri, după o perioadă de funcţionare de peste 10 ani, în cadrul căreia a revoluţionat modul în care oamenii înţeleg galaxia noastră. De la jumătatea anului 2014, această sondă spaţială a efectuat 3 trilioane de observaţii şi a creat cea mai amplă şi mai exactă hartă a Căii Lactee, a anunțat Agenția Spațială Europeană, potrivit Agerpres.



„Ziua de astăzi marchează sfârşitul observaţiilor sale ştiinţifice şi noi celebrăm această misiune incredibilă, care a depăşit deja toate aşteptările noastre, având o durată de aproape două ori mai mare decât perioada sa prevăzută de funcţionare", a declarat directoarea departamentului de ştiinţă din cadrul Agenţiei Spaţiale Europene (ESA), Carole Mundell, într-un mesaj publicat miercuri pe reţeaua de socializare X.

The @ESAGaia mission has delivered the best Milky Way maps to date and taken its last starlight before spacecraft retirement.



These new Gaia maps are the best reconstructed views of how our Milky Way galaxy might look to an outside observer. They show us our place in the… pic.twitter.com/RJytyw7gM1