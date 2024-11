Un mister vechi de 108 ani a fost rezolvat: Ultimul mesaj trimis acasă de un soldat din Primul Război Mondial

Soldatul canadian Harold Wrong absolvent al universității din Toronto, a murit în bătălia de la Somme, care a curmat viețile a 28.000 de tineri soldaţi. Pe 30 iunie 1916, el a trimis o scrisoare în care menționa criptic „toate sunt bine cu mine” și o floare misterioasă.

Acest gest aparent simplu a fost mult timp învăluit de un aer de mister, având o puternică încărcătură simbolică. Floarea, care a supraviețuit în mod miraculos timp de 108 ani, i-a intrigat pe cercetători și a devenit o fereastră către ultimele momente din viața lui Wrong.

Misterul de 108 ani al unei flori trimise de pe front, elucidat

O echipă interdisciplinară formată din botaniști, bibliotecari, cercetători și arhiviști a desfășurat o investigație minuțioasă asupra acestei „comori prețioase” din arhivele Universității din Toronto. Utilizând un scanner avansat, MISHA (Multi-spectral Imaging System for the Humanities and Archives), specialiștii au reușit să obțină o imagine detaliată a florii.

Cu toate acestea, identificarea florii a fost o provocare. Documentele botanice din acea perioadă, inclusiv cele ale fostului director al Grădinilor Botanice Regale din Londra, nu au oferit un răspuns. Cercetătorii au remarcat totuși că, pe câmpul de luptă, vegetația reușea să supraviețuiască chiar și în mijlocul distrugerilor războiului.

„Nu observi de obicei florile în aceste imagini, dar sunt multe acolo”, a spus Jessica Lockhart, șefa laboratorului Old Books New Science.

„În mijlocul noroiului și al groazei, există lucruri vii care au reușit să reziste.", a mai spus ea.

Tehnologia care a dezvăluit identitatea florii trimise de soldat

După consultări cu un expert în flora britanică, echipa a sugerat că floarea ar putea fi o cowslip albastră. Totuși, confirmarea a venit prin intermediul unei aplicații moderne de identificare a plantelor, Plant.net. Floarea culeasă de Harold Wrong era într-adevăr o cowslip albastră, o floare rară, care simbolizează speranța și continuitatea.

Lockhart a explicat semnificația profundă a descoperirii: „Există un simbolism aici. Se spune adesea că Primul Război Mondial a răpit o generație de tineri, iar această floare simbolizează, poate, aceeași idee – un lucru frumos și rar, pe care Harold l-a cules ca ultim mesaj pentru familia sa.”

Ce semnifică descoperirea pentru memoria soldaților căzuți

Floarea trimisă acasă de Wrong reflectă dorința sa de a menține o legătură cu familia pe care nu avea să o mai vadă. Acest gest final al său capătă o semnificație profundă, fiind o punte între trecut și prezent, între speranță și tragedie.