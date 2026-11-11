România a devenit prima ţară din lume desemnată Country of Focus la American Film Market. Cristian Mungiu conduce delegaţia

3 minute de citit Publicat la 16:33 11 Noi 2026 Modificat la 16:33 11 Noi 2026

Regizorul Cristian Mungiu împreună cu actorii Renate Reinsve și Sebastian Stan, la London Film Festival din octombrie 2026. Sursa foto: Getty Images

România a fost desemnată, pentru prima dată în istoria American Film Market (AFM), drept „Country of Focus”, o recunoaștere care aduce cinematografia românească în centrul atenției unuia dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate industriei de film. Delegația țării noastre va fi condusă de regizorul Cristian Mungiu, laureat cu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes, care participă la eveniment și cu cel mai recent lungmetraj al său, „Fjord”, propunerea oficială a României pentru categoria Cel mai bun film internațional la Premiile Oscar, potrivit Variety.

Desemnarea reprezintă o premieră pentru American Film Market, eveniment organizat în perioada 10-15 noiembrie 2026, la Fairmont Century Plaza din Los Angeles. Inițiativa este realizată în parteneriat cu Creative Romanian Filmmakers (CRFM) și are ca obiectiv promovarea cinematografiei românești, a profesioniștilor din domeniu și a oportunităților de filmare și coproducție pe care România le oferă producătorilor internaționali.

Cristian Mungiu conduce delegația României la American Film Market

Prezența regizorului Cristian Mungiu reprezintă unul dintre punctele centrale ale participării românești. Câștigător al Palme d’Or, acesta ajunge la Los Angeles cu filmul „Fjord”, care reprezintă România în cursa pentru o nominalizare la categoria Cel mai bun film internațional a Premiilor Oscar.

Lungmetrajul face parte din campania internațională de promovare a cinematografiei românești, iar regizorul consideră că producțiile autohtone au potențialul de a ajunge la un public mult mai larg, dincolo de circuitul festivalurilor de film.

„Anul acesta, un film românesc a fost premiat la fiecare festival important. Cred că filmele româneşti au un potenţial real pe pieţele internaţionale - nu doar la festivaluri, ci şi în faţa unui public mai larg”, a declarat Cristian Mungiu, potrivit Variety.

Regizorul a vorbit și despre perspectivele filmului „Fjord”, menționând că atât campania din sezonul premiilor, cât și lansarea cinematografică în America de Nord sunt promițătoare.

Patru filme românești vor fi prezentate la Los Angeles

Programul dedicat României la American Film Market include proiecții speciale pentru patru producții cinematografice autohtone, care vor fi prezentate profesioniștilor din industria internațională de film.

Este vorba despre:

„Comatogen”, în regia lui Igor Cobileanski;

„Gone Guy”, regizat de Andrei Dăscălescu;

„Grounded”, în regia Ligiei Ciornei;

„The Circle”, semnat de Valeriu Andriuță.

Proiecțiile vor avea loc la cinematograful AMC Century City 15 și vor oferi cumpărătorilor, distribuitorilor și reprezentanților industriei ocazia de a descoperi producții și creatori români.

De asemenea, companiile românești participante vor beneficia de un spațiu expozițional dedicat la Fairmont Century Plaza, unde vor putea organiza întâlniri cu potențiali parteneri, finanțatori și distribuitori internaționali.

România își promovează oportunitățile pentru producțiile internaționale

Un alt obiectiv important al participării la American Film Market este promovarea României ca destinație pentru filmările internaționale. Țara noastră oferă echipe de producție cu experiență, locații diverse, costuri competitive și un mecanism de rambursare a unei părți din cheltuielile eligibile de producție, cunoscut drept cash rebate.

Pe 14 noiembrie, Cristian Mungiu va participa la panelul „Beyond the New Wave: Romania as Your Next Production Partner”, alături de Valentin Savu, directorul general al Oficiului de Film și Investiții Culturale, Alma Bacula, reprezentantă a Icon Films, și producătorii Iuliana Tarnovetchi, Gabriel Popescu și Ionuț Ionescu.

Discuția va aborda oportunitățile de filmare în România, colaborările cu producătorii locali și posibilitățile de accesare a stimulentelor financiare oferite pentru producțiile cinematografice.

Cristian Mungiu a anunțat și că au început discuții cu autoritățile române pentru introducerea unei finanțări anticipate a fluxului de numerar aferent schemei de cash rebate, astfel încât producătorii să poată beneficia mai ușor de acest mecanism. Regizorul speră ca primele rezultate concrete să apară în 2027.

O premieră pentru cinematografia românească

Jackie Brenneman, președinta și directoarea executivă a Independent Film & Television Alliance (IFTA), organizația care produce American Film Market, a explicat că desemnarea României reprezintă o recunoaștere a contribuției țării noastre la cinematografia internațională.

La rândul său, Mihai Lupu, directorul general al Creative Romanian Filmmakers, a descris această oportunitate drept un moment important pentru întreaga industrie cinematografică românească.

Organizația promovează producătorii români pe piețele și la festivalurile internaționale încă din 2016, iar participarea din acest an urmărește să creeze noi legături între profesioniștii din România și partenerii din industria globală de film.

Prin statutul de primă țară desemnată „Country of Focus” în istoria American Film Market, România beneficiază de o platformă importantă pentru promovarea filmelor, a creatorilor și a potențialului său ca partener pentru producțiile cinematografice internaționale.