„Fjord” a fost propus oficial de către România pentru Premiile Oscar 2027. Filmul lui Mungiu a luat deja marele premiu de la Cannes

Afișul oficial al filmului „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu și cu Sebastian Stan în rolul principal. Pelicula a câștigat

Filmul „Fjord”, scris și regizat de Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar 2027, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”. Propunerea a fost aleasă în unanimitate de o comisie de selecție, a precizat joi Consiliul Național al Cinematografiei (CNC).

Filmul a avut premiera în Competiția Oficială a Festivalului de la Cannes, unde a câștigat premiul Palme d’Or pentru Cel mai bun film, Premiul FIPRESCI, Premiul juriului ecumenic, Prix de la Citoyenneté și Premiul François Chalais.

În rolurile principale joacă actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve iar Tudor Vladimir Panduru semnează imaginea, Mircea Olteanu montajul și Simona Pădurețu scenografia.

Sebastian Stan, Cristian Mungiu şi Renate Reinsve. Sursa foto: Getty Images

„Fjord este o co-producție România, Franța, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, produs de Mobra Films, în co-producție cu Why Not Productions, Eye Eye Pictures, Film i Väst, Filmgate Films, Garagefilm International, Snowglobe, Aamu Film Company și France 3 Cinéma. Filmul este realizat cu sprijinul Centrul Naţional al Cinematografiei și susținut de Eurimages și Programul MEDIA Europa Creativă”, se arată într-un comunicat CNC.

Filmul a fost lansat pe 19 august 2026 în Franța și urmează să fie lansat în iarna în România. Goodfellas este distribuitorul internațional al filmului iar în Statele Unite, filmul este distribuit de Neon Rated.

Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2027 va fi anunţată de Academia Americană de Film pe 15 decembrie 2026, iar selecția finală pe 21 ianuarie 2027. Cea de-a 99-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată să aibă loc pe 14 martie 2027, la Los Angeles.

„În momentul de față, ce mă bucură este că viața acestui film abia începe, avem niște șanse la Oscar”, precizar Cristian Mungiu la întoarcerea în țară, după câștigarea premiului de la Cannes. „Nu pot să promit nimic altceva, o să avem o campanie, sper să fie sprijinită nu numai de distribuitorii americani, ci pe cât posibil și de noi, în România. Sper ca viața filmului să se întindă până în martie anul viitor și să fie nominalizat acolo. Trebuie să discutăm cu distribuitorul american, care are întâietate, pentru că va face campanie pentru Oscar. Filmul e automat calificat la Oscar; dacă punctul central de promovare va fi toamna târziu și începutul anului viitor, s-ar putea să așteptăm cu proiecția filmului până atunci”, a spus Mungiu despre filmul „Fjord”.