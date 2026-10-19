Tot mai multe hoteluri și restaurante de lux din toată lumea spun „stop” influencerilor: „Nu suntem studiouri foto”

Hotelul de cinci stele du Cap-Eden-Roc din Antibes. Foto: Facebook

Dacă ajungi în vacanță într-un loc cât de cât fotogenic, sunt șanse mari să vezi oameni pozând cu telefonul ridicat sau chiar cu ring light-ul după ei. Unii sunt influenceri cu audiențe uriașe pe rețelele sociale, alții doar pasionați de Instagram. Numai că, în condițiile în care hotelurile și locurile turistice au ajuns să fie invadate de astfel de ședințe foto, încep să apară și interdicțiile, scrie The Guardian.

Hotelul de cinci stele du Cap-Eden-Roc din Antibes, cunoscut pentru clientela sa exclusivistă, priveliștile de pe Coasta de Azur și piscina infinity spectaculoasă, a introdus reguli împotriva ședințelor foto: acestea nu mai sunt permise fără aprobare prealabilă.

Potrivit relatărilor din presă, decizia a fost luată după ce unele persoane își făceau rezervare la prânz și veneau cu genți pline de haine și bijuterii. În loc să stea la masă, își petreceau timpul în hotel făcând fotografii în mai multe ținute, pe care apoi le postau pe rețelele sociale.

Nu doar locurile exclusiviste au început să pună limite. The Hollies, un magazin de produse agricole din Cheshire care a devenit foarte popular pentru conținut online după ce Molly-Mae Hague, vedetă a emisiunii Love Island, a postat fotografii de acolo, a interzis fotografierea și filmarea între orele 10:00 și 16:00.

Între timp, Jeremy King, restauratorul londonez din spatele unor localuri precum Simpson’s in the Strand și The Park, a publicat la începutul acestui an un articol în Evening Standard intitulat: „M-am săturat ca influencerii să-mi invadeze restaurantul, ajunge”.

În Statele Unite, un magazin din Nantucket, o insulă aflată în largul Cape Cod, Massachusetts, a devenit viral la începutul acestui an după ce a afișat un semn pe care scria „fără influenceri”. Tot în SUA, orașul Pomfret din Vermont le-a interzis influencerilor să facă fotografii în fața peisajelor de toamnă. Iar în Fujikawaguchiko, Japonia, autoritățile au montat un paravan în apropierea unui magazin pentru a-i împiedica pe oameni să se fotografieze acolo cu Muntele Fuji în fundal.

Unul dintre argumentele invocate de hoteluri și restaurante este că astfel de ședințe foto pot afecta intimitatea și discreția celorlalți clienți, mai ales în locurile de lux, unde acestea sunt de așteptat. Sophie Volant, managerul Hotel du Cap-Eden-Roc, a declarat pentru Travel Weekly:

„Chiar dacă oaspeții apreciază faptul că sunt oameni în restaurante și baruri, își doresc în același timp ca locul în care își petrec vara să rămână unul privat. A trebuit să găsim o soluție”.

Anna Fedou, director de marketing al grupului hotelier Beaumier, spune că acesta colaborează uneori cu influenceri pentru a crea conținut de promovare a hotelurilor sale de lux, printre care și Les Roches Rouges, în apropiere de Marsilia, cunoscut pentru piscina sa foarte fotogenică. Grupul nu are reguli speciale privind fotografiile, spune Fedou, dar încearcă să nu piardă din vedere scopul principal al acestor locuri.

„Noi suntem în industria ospitalității, nu administrăm studiouri foto”, spune ea. „Oamenii vin din toată lumea pentru atmosferă, pentru spațiu și pentru senzația pe care le-o oferă un hotel și care îl face unic. Este responsabilitatea noastră să protejăm asta”.

Regulile privind fotografierea în hoteluri și restaurante reflectă și o tendință mai largă: oamenii încep să pună mai mult preț pe trăirea momentului decât pe documentarea lui. Alex Goat, fondatoarea agenției de cultură pentru tineri Livity, compară aceste reguli cu cele din cluburile care le cer vizitatorilor să lipească stickere peste camerele telefoanelor.

„Vor să transmită că sunt acolo pentru oamenii care iubesc muzica. Poate fi ceva asemănător și aici”, spune ea. „Ideea este «sunt aici pentru că vreau să mă bucur de loc», nu «sunt aici ca să le arăt altora unde sunt»”.

De unde vine această antipatie față de influenceri

O parte din antipatia față de influenceri vine și din ideea greșită că aceștia sunt plătiți foarte bine pentru astfel de postări. Uneori, cum se întâmplă în cazul hotelurilor Beaumier, influencerii realizează postări în schimbul cazării gratuite, însă ideea este că brandurile vor ajunge să îi contacteze datorită asocierii lor cu locuri exclusiviste.

„Cei mai mulți își creează cea mai mare parte a conținutului gratuit pentru publicul lor”, explică Nicole Ocran, influencer și fondatoarea Creator Union, organizație care îi reprezintă pe cei din industrie. „Fac acest conținut în speranța că vor atrage branduri și vor vedea cine este interesat”.

Au mai existat și în trecut reacții puternice legate de comportamentul influencerilor, de exemplu în 2021, când mai multe vedete din Love Island au călătorit la Dubai în timpul lockdownului.

Iar dacă în spatele politicilor anti-ședințe foto introduse de hotelurile de lux există și o anumită doză de snobism, este posibil să existe și sexism, spune Sophie Bishop, autoarea cărții Influencer Creep. „Cultura influencerilor a fost dintotdeauna demonizată în cultura populară”, spune ea. „Este o formă de media foarte feminizată, strâns legată de cultura promovării”.

Ocran este de acord. „Cei mai mulți oameni au în minte un anumit stereotip”, spune ea. „Asta nu înseamnă că influencerii și creatorii de conținut nu pot întrece măsura sau nu pot deveni insuportabili atunci când își fac pozele și filmează în spații publice”.

Fedou crede că important este să existe un echilibru între folosirea conținutului de pe rețelele sociale și păstrarea unei atmosfere relaxante în hoteluri. „În general, influencerii aleg momente mai liniștite pentru a filma sau fotografia, tocmai pentru a surprinde spațiul fără să-i deranjeze pe ceilalți”, spune ea. „Les Roches Rouges are o atmosferă relaxată, dar experiența oaspeților este întotdeauna pe primul loc”.

Deși reacțiile sunt îndreptate mai ales împotriva influencerilor cu mulți urmăritori, peste 5,4 miliarde de oameni folosesc zilnic rețelele sociale.

Ocran speră că aceste reguli privind fotografierea vor duce, în general, la o relație mai echilibrată cu rețelele sociale. „Este o reacție la ideea că nu orice spațiu trebuie expus publicului și că nu orice experiență trebuie transformată în conținut”, spune ea. „Iar din perspectiva unui creator, cred că este un mesaj destul de sănătos pentru noi toți”.