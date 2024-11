Un influencer italian şi-a făcut toate intervenţiile estetice de pe piaţă, ba chiar şi schimbarea culorii ochilor. Ce mai plănuieşte

Influencerul Francesco Chiofalo a mărturisit că a făcut intervenţii estetice la ochi, nas, buze, dinți şi urechi. Sursa foto: captura instagram/stefanocorti85

De obicei vedetele sunt acuzate că intervin cu prea multe operaţii la nivelul fizicului, dar influencerul italian Francesco Chiofalo pare să depăşească orice record.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Influencerul a dezvăluit la emisiunea "Le Iene" din Italia cât a cheltuit pe operaţiile estetice şi care este urmatoarea modificare pe care ar face-o pe plan fizic.

Francesco Chiofalo a declarat în cadrul emisiunii "Le Iene": "Mi-am refăcut ochii, nasul, buzele, dinții și urechile. Acum vreau să-mi lungesc picioarele. Am cheltuit peste 100 de mii de euro”. Bărbatul pare să se afle într-o continuă căutare a perfecțiunii: "M-am trezit într-o dimineață și am spus: "Vreau ochii unui Husky", știi rasa de câini? Mi-am dorit exact asta".

Ultima operaţie suferită este una fără precedent în Italia, este vorba despre keratopigmentare, ultima sa alegere chirurgicală pentru a putea avea ochii de culoarea gheții.

Costul tuturor acestor ajustări este foarte mare, însuşi influencerul a estimat o sumă: "Cred că peste 100 de mii de euro". Motivul acestor intervenţii i-a lăsat pe mulți fără cuvinte: "Tot ceea ce face un bărbat heterosexual este pentru femei, să fim clari".

Chiofalo a dezvăluit apoi noul său proiect: "Acum mă gândesc la acea operație de lungire a picioarelor, sufăr de chestia asta cu înălțimea, doar că e foarte dureros și trebuie să stai șapte luni în cârje făcând fizioterapie".

"Am făcut de toate, am chiar și sprâncenele tatuate. Dacă fac şi operaţia la picioare, am făcut totul", a spus el.

Despre controversata intervenţie de schimbare a culorii ochilor, italianul a spus că "nu este o plimbare în parc". Mulţi l-au sfătuit să consulte un psiholog, iar tânărul a spus că a încercat şi asta şi că a schimbat deja 10 psihologi în 3 ani.

Totodată Francesco Chiofalo a declarat că înălţimea i-a provocat multe frustrări şi că îşi pune problema să îşi facă şi operaţia de lungire a picioarelor. Tot el, glumind, a făcut un apel către autorităţile din Italia să nu legalizeze această operaţie în Italia ca să îl salveze de la această nouă şi dureroasă experienţă.