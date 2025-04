„Colecționarul de oase”. O omidă carnivoră folosește părți din insectele cu care se hrănește ca să se camufleze

Într-o regiune împădurită izolată aflată pe un singur munte din insula hawaiană Oahu, oamenii de ştiinţă au descoperit o omidă carnivoră „de coşmar”, al cărei regim de viaţă i-a atras supranumele de „colecţionarul de oase”, transmite vineri Reuters, potrivit Agerpres.

Această omidă nu a fost întâlnită în alt areal în afara acestei zone muntoase şi împădurite de pe insula Oahu din Hawaii. Omida se hrăneşte furând prada prinsă în pânzele de păianjen, fie că este vorba de furnici, gândaci, gărgăriţe sau muşte. Ea se camuflează pentru a nu fi detectată şi devorată de păianjen, ascunzându-şi corpul într-o carcasă pe care o produce din propria sa mătase şi o „împodobeşte” cu membre, cleşti şi alte părţi necomestibile pe care le adună de la insectele cu care se hrăneşte.

Prin metamorfoză, omida trece în forma sa adultă de molie, cu un colorit alb şi maron. Omizile sunt forma larvală a moliei, având un corp segmentat, asemănător unui vierme. Aceasta este singura omidă cunoscută care se hrăneşte profitând de păianjeni, conform lui Daniel Rubinoff, profesor de entomologie la Universitatea Hawaii din Manoa şi coordonator al unui studiu despre această omidă publicat în această săptămână în jurnalul Science.

