„Fantoma din Mekong” s-a întors: Un pește gigant considerat dispărut a fost prins în Cambodia. Nu mai fusese văzut de zeci de ani

Peștele crap somon uriaș, poreclit „fantoma din Mekong”, a fost redescoperit de o echipă internațională de cercetători. Sursa foto: Wonders of the Mekong

Un exemplar de pește crap somon uriaș, poreclit „fantoma din Mekong”, a fost redescoperit de către o echipă internațională de oameni de știință, condusă de Administrația Cambodgiană pentru Pescuit, după 20 de ani de la ultima sa apariție.

Când oamenii de știință au auzit că un pește mare și misterios a fost prins în Cambodgia, în 2020, au fost foarte încântați. Ar putea fi acesta „Fantoma Mekong”, s-au întrebat ei - un pește evaziv care nu a mai fost văzut pe din 2005 și despre care se temea că a dispărut?

Fotografiile peștelui și semnele sale distinctive - o gură de formă ciudată și un nod proeminent la nivelul maxilarului - păreau să confirme acest lucru.

Dar peștele, care poate crește până la 66 de kilograme, a fost vândut înainte ca oamenii de știință să-l poată vedea mai de aproape. Nu „părea o dovadă definitivă”, a declarat Zeb Hogan, biolog cercetător la Universitatea din Nevada, Reno, și director al proiectului Wonders of the Mekong, finanțat de guvernul SUA, o inițiativă de studiere și conservare a unuia dintre cele mai bogate râuri din lume, potrivit CNN.

„Chiar dacă pescarii nu mai văzuseră peștii înainte, știau că au ceva remarcabil, neobișnuit”

Trei ani mai târziu, cercetătorii au dat de „aur”. Pescarii cambodgieni au capturat doi pești în râul Mekong, care cântăreau între 11 și 13 kilograme și aveau între doi și trei metri lungime. De data aceasta, cercetătorii au putut să cumpere și să examineze peștii pentru ei înșiși.

„Chiar dacă pescarii nu mai văzuseră peștii înainte, știau că au ceva remarcabil, neobișnuit. Au știut că merită să ne contacteze”, a declarat Hogan, care face parte dintr-o echipă internațională de oameni de știință care lucrează cu departamentul de pescuit din Cambodgia, într-un interviu acordat CNN.

„De îndată ce toți cei care au participat la căutarea acestui pește au văzut fotografiile, am știut ce este.”

Cercetătorii și-au publicat marți concluziile într-un studiu publicat în revista Biological Conservation.

A fost un moment de sărbătoare pentru echipă, care lucrează la protejarea Mekongului, unul dintre cele mai lungi râuri din lume și o linie vitală pentru zeci de milioane de oameni.

Însemnând „Mama râurilor” în limbile thailandeză și lao, Mekongul traversează mai multe țări din Asia de Sud-Est și este extrem de bogat în biodiversitate. Însă se confruntă și cu diverse provocări, inclusiv dezvoltarea hidroenergetică, pescuitul excesiv și degradarea habitatului.

Aceste provocări sunt motivul pentru care oamenii de știință s-au temut mult timp că „Fantoma Mekong”, un crap somon uriaș pe cale de dispariție critică, care poate măsura până la un metru lungime, ar fi putut dispărea în liniște pe măsură ce anii treceau fără să fie observat.

Peștele învăluit în mister

Peștele, originar din Mekong, a fost învăluit în mister de când a fost denumit oficial în 1991. De atunci, au fost înregistrate mai puțin de 30 de exemplare, ceea ce îl face o specie extrem de rară, potrivit unui comunicat de presă al Universității Nevada din Reno.

Echipa de cercetători a lui Hogan - care studiază, de asemenea, alte specii și părți ale mediului Mekong - a stat cu ochii pe crapul somon gigant, vizitând piețele de pește și derulând programe de informare cu pescarii locali. Hogan însuși, care și-a dedicat cea mai mare parte a carierei sale studierii peștilor din bazinul râului Mekong, l-a văzut o singură dată, la începutul anilor 2000.

„Redescoperirea crapului somon gigant este un motiv de speranță”

„L-am căutat de atunci, fiind fascinat de el pentru că este un pește gigant foarte neobișnuit”, a spus Hogan. „Am crezut că probabil a dispărut, așa că să aud că a fost găsit din nou - am așteptat 20 de ani pentru această veste”. „Este un semn de speranță”, a adăugat el. „Înseamnă că nu este prea târziu”.

Autorul principal al studiului, Bunyeth Chan de la Universitatea Svay Rieng din Cambodgia, a preluat acest sentiment, declarând într-un comunicat de presă: „Redescoperirea crapului somon gigant este un motiv de speranță, nu doar pentru această specie, ci pentru întregul ecosistem Mekong”.

Există multe lucruri pe care cercetătorii încă nu le știu, cum ar fi câte crapi somon giganți există de fapt sau unde locuiesc aceste populații.

Cei trei pești au fost găsiți, între 2020 și 2023, în afara ariei lor obișnuite - ceea ce ar putea însemna fie că există mai mulți pești care trăiesc în zone necunoscute anterior, fie că au migrat acolo din Laos și Thailanda învecinate.

Și, deși este neobișnuit să găsești trei pești individuali într-o succesiune rapidă după ce specia a dispărut timp de aproape două decenii, Hogan atribuie acest lucru muncii pe care au depus-o pe teren - construind relații bune cu comunitățile locale, care știu să îi contacteze dacă observă ceva ieșit din comun.

„Acest pește este un indicator al sănătății râului”

Cercetătorii spun că mai sunt multe de făcut, deoarece Mekongul se luptă cu amenințări de pe mai multe fronturi, inclusiv schimbările climatice, regiunea confruntându-se cu inundații și secete mai grave în fiecare an.

Proiectele umane, cum ar fi barajele hidroelectrice și exploatarea nisipului, au degradat și mai mult habitatele marine și au perturbat viața celor peste 1.100 de specii de pești din Mekong, dintre care multe nu se mai găsesc nicăieri pe Pământ.

Aproape o cincime din peștii din Mekong sunt amenințați cu dispariția, conform unui raport publicat în luna martie a acestui an, o colaborare între 25 de organizații, inclusiv World Wildlife Fund și Wonders of the Mekong.

Cercetătorii care au elaborat cel mai recent raport speră ca redescoperirea crapului somon gigant să poată impulsiona continuarea studiilor și a acțiunilor de conservare - inclusiv crearea unei echipe internaționale în Cambodgia, Laos și Thailanda pentru a studia în continuare „fantoma Mekong”.

„Acest pește este un indicator al sănătății râului, deoarece este un pește mare, este vulnerabil. Dar este, de asemenea, emblematic pentru toți acești alți pești care apar în zonă, care sunt specii de pescuit cheie și care sunt foarte importante pentru mijloacele de subzistență ale oamenilor și foarte importante pentru nutriția și hrana oamenilor.”, a spus Hogan.