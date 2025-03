Momentul în care un avion se prăbuşeşte peste o casă din Minnesota. Nu există supravieţuitori

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit peste o casă din statul american Minnesota şi a provocat un incendiu devastator. Potrivit jurnaliştilor de la CNN, nu există supravieţuitori în urma accidentului aviatic. Din fericire, în locuinţa mistuită de flăcări nu se afla nicio persoană şi nici în jurul acesteia.

Oficialii din cadrul Administrației Federale a Aviației au transmis într-un comunicat că avionul de mici dimensiuni a decolat sâmbătă, în jurul orei 12:20, ora locală, de pe Aeroportul Internațional Des Moines din Iowa şi se îndrepta spre Aeroportul Anoka County-Blaine.

Din nefericire, aparatul de zbor a întâmpinat probleme în timpul zborului şi s-a prăbuşit într-o zonă rezidențială din Brooklyn Park, Minnesota. Un localnic a descoperit că momentele dramatice au fost filmate de camera de securitate pe care o are instalată la uşa casei, conform CNN.

În imagini se vede cum aeronava se răsuceşte în picaj şi, după ce se prăbuşeşte peste o casă în care nu era nimeni, ia foc. Flăcările se răspândesc cu repeziciune, iar pompierii nu au reuşit să salveze nimic din locuinţa care ardea când au ajuns ei la locul tragediei.

Deși, nu se știe exact câte persoane se aflau la bordul aeronavie, oficialii au confirmat cel puțin un deces. Anunţul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al orașului Brooklyn Park, Risikat Adesaogun, pentru CNN.

