După „orașul de 15 minute”, UE propune „orașul-burete”. Cum funcționează și de ce ar putea fi soluția împotriva inundațiilor

Ce este un „oraș-burete”
Modelul a fost dezvoltat la începutul anilor 2000 de arhitectul peisagist chinez Kongjian Yu. El a propus utilizarea unor elemente precum iazuri, zone umede și canale de drenaj plantate pentru a capta precipitațiile înainte ca acestea să se revarse în canale și râuri. Încetinirea scurgerii apei ar putea reduce riscul de inundații în timpul furtunilor, a susținut el, în timp ce apa de ploaie ar putea fi utilizată pentru a reface rezervele de apă subterană sau pentru a iriga parcurile în timpul perioadelor de secetă.
Verdeața ar ajuta, de asemenea, la răcorirea străzilor orașului în timpul valurilor de căldură , iar în unele cazuri, solul sănătos și zonele umede ar putea ajuta la protejarea împotriva incendiilor de vegetație.
După ce inundațiile catastrofale care au ucis 79 de persoane la Beijing în 2012, ideile sale au câștigat o atenție sporită.
În 2014, China a adoptat linii directoare naționale pentru dezvoltarea „orașelor-burete”, iar în anul următor țara a lansat un program pilot în 16 orașe, inclusiv Wuhan, Xiamen și Chongqing. Alte 14 orașe, inclusiv Shanghai și Shenzhen, au fost adăugate în 2016.
Până în 2030, China își propune ca 80% din zonele sale urbane să funcționeze ca „orașe-burete”.
Ar putea „orașele-burete” să facă Europa mai rezistentă?
Europa experimentează proiecte similare de gestionare a apei de zeci de ani. Între 1998 și 2002, orașul Malmö din sudul Suediei și-a transformat cartierul Augustenborg, predispus la inundații, prin instalarea de acoperișuri verzi, zone umede, iazuri de retenție și șase kilometri de canale de apă. În timpul furtunilor majore din 2007 și 2014, acesta a suferit mult mai puține pagube decât alte cartiere.
În Rotterdam, Olanda, piața acvatică Benthemplein, deschisă în 2013, este și teren de baschet și spațiu de recreere când condițiile sunt bune, dar în timpul ploilor abundente, cele trei bazine ale sale pot reține temporar până la 1,7 milioane de litri de apă.
Deschisă un an mai târziu în Danemarca, Tåsinge Plads din Copenhaga colectează apa de pe acoperișurile clădirilor din apropiere folosind stocări subterane și grădini pluviale, zone plantate puțin adânci care permit apei de ploaie să se pătrundă în sol.
Comisia Europeană speră să extindă proiecte de acest gen pe întreg continentul. Strategia sa pentru reziliența apei din 2025 a prevăzut construirea mai multor astfel de orașe, precum și restaurarea mai multor zone umede.
Schimbările nu vor fi neapărat ușoare. Clădirile protejate, străzile aglomerate și utilitățile îngropate îngreunează modernizarea centrelor istorice ale orașelor. Însă Abbott spune că aceasta nu este o scuză pentru a nu gândi în mod creativ.
„Aceste provocări ar trebui să încurajeze o mai bună direcționare, nu inacțiune”, spune el, sugerând intervenții mai mici, cum ar fi îndepărtarea pavajului din curți, plantarea mai multor copaci și instalarea de acoperișuri verzi acoperite parțial sau complet cu vegetație.
Un instrument „puternic”, dar nu o soluție universală
Chiar și cel mai verde oraș poate absorbi însă doar o anumită cantitate de apă. În timpul furtunilor extreme, solul se saturează, iar sistemele de stocare se umplu, lăsând excesul de apă nicăieri unde să se ducă.
Inundațiile catastrofale din jurul orașului Valencia din 2024 au dezvăluit consecințele tragice care pot apărea atunci când precipitațiile extreme copleșesc apărarea unui oraș.
„Măsurile sunt puternice, dar nu pot aborda fiecare provocare în mod independent”, explică Abbott.
Orașele au nevoie și de sisteme convenționale de drenaj, rezervoare mai mari și rute desemnate care pot transporta apa inundațiilor atunci când grădinile pluviale și zonele umede își ating capacitatea maximă.
Este vorba despre mai mult decât o chestiune de inginerie. Abbott susține că autoritățile orașului, companiile de apă, dezvoltatorii și proprietarii de terenuri au cu toții responsabilitatea de a gestiona precipitațiile. Deciziile luate de o singură entitate, explică el, pot afecta cartiere întregi.
„În planificarea și proiectarea orașelor, trebuie să acordăm prioritate apei. Trebuie să «proiectăm ținând cont de apă»”, spune el.