După „orașul de 15 minute”, UE propune „orașul-burete”. Cum funcționează și de ce ar putea fi soluția împotriva inundațiilor

Parcul-burete „Fish Tail” a fost construit pe un fost depozit de cenușă de cărbune din Nanchang, China. Foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană creează „orașe-burete” pentru a ajuta la implementarea unor proiecte bazate pe natură, care vizează reducerea vulnerabilității la secetă și inundații. Schimbările meteorologice bruște au transformat apa într-o dublă amenințare pentru orașele Europei: când lovesc furtunile, este prea multă, iar când vin secetele, este prea puțină, scrie Euronews.

Modelul implică modernizarea zonelor urbane cu spații verzi, suprafețe permeabile și sisteme de stocare a apei pentru a absorbi, reține și reutiliza precipitațiile, în loc să le lase să se scurgă. Acest lucru reduce presiunea asupra sistemelor de drenaj și conservă apa pentru a fi utilizată în perioadele de secetă.

„Una dintre cele mai eficiente modalități prin care orașele se pot adapta este prin inversarea unui secol de design urban care trata precipitațiile ca pe niște deșeuri, mai degrabă decât ca pe o resursă valoroasă”, spune Justin Abbott, membru și lider în domeniul apei pentru Europa la firma de consultanță în inginerie Arup.