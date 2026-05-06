Boala invizibilă care ne scurtează viaţa. Sedentarismul poate fi mai periculos decât fumatul

Pentru că ne mișcăm mai puțin ca oricând în istoria speciei, sedentarismul a devenit o epidemie tăcută. Nu doare, nu anunță nimic, dar schimbă corpul din interior cu o viteză pe care nu o vedem - doar o simțim când e prea târziu.

În acest episod, Florentina Mușat stă de vorbă cu Dr. Alin Popescu, specialist in medicină sportivă, despre adevărul incomod: sedentarismul poate fi mai periculos decât fumatul, iar mulți dintre noi îl tratăm ca pe o normalitate.

Dr. Popescu explică de ce corpul „nu mai iartă” după o anumită vârstă și cum lipsa mișcării ne fură ani de viață fără să ne dăm seama. Vorbim despre burnout - inclusiv formele lui care nu apar în analize - despre oamenii care cred că sunt sănătoși, dar biologic sunt deja în declin, și despre cea mai mare minciună pe care o credem despre sport.

De ce ne mișcăm atât de puțin? Ce ne costă asta? Și, mai ales, cum ar arăta societatea dacă medicina sportivă ar deveni disciplină obligatorie la 20 de ani?

Un episod care pune întrebări grele, dar necesare: - Dacă ai putea vedea interiorul corpului tău după 10 ani de viață sedentară, ai mai trăi la fel? - Câți ani ne tăiem singuri din viață prin lipsa de mișcare? - Este posibil ca „lipsa bolii” să nu însemne deloc sănătate reală?

Un dialog direct, lucid și uneori incomod, despre o problemă pe care o ignorăm cu toții - până când corpul începe să nu ne mai ierte.