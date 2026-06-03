VIDEO: Cristian Mărgărit, despre suplimente, miturile din nutriție și fenomenul GLP-1

Suplimentele, dietele rapide și noile tratamente pentru slăbit au devenit unele dintre cele mai discutate subiecte din zona de wellness, sănătate și longevitate. În acest context, Florentina Mușat îl are invitat pe Cristian Mărgărit, consultant în nutriție și fitness, pentru o conversație sinceră și extrem de actuală despre miturile din alimentație, adevărul din spatele suplimentelor și fenomenul GLP-1.

De la promisiunile „miraculoase” ale industriei wellness până la relația reală dintre metabolism, stil de viață și sănătate pe termen lung, episodul aduce o perspectivă clară și echilibrată asupra unor teme care generează tot mai mult interes și confuzie.