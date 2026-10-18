O femeie a fost concediată pentru că a ajutat un copil să salveze un pisoi

1 minut de citit Publicat la 14:00 18 Oct 2026 Modificat la 14:00 18 Oct 2026

Femeia l-a lăsat pe elev să coboare din autobuz pentru a ajuta animalul. Foto: Getty Images

O șoferiță de autobuz școlar din Maryland, SUA, a fost concediată după ce i-a permis unui elev să coboare din vehicul pentru a salva un pisoi de pe marginea drumului, potrivit presei americane. Mama copilului consideră că decizia este nedreaptă, iar o petiție pentru reangajarea șoferiței a strâns sute de semnături, potrivit People.

Cynthia Morgan a fost concediată la începutul acestei săptămâni, după ce l-a lăsat pe elev să coboare din autobuz pentru a ajuta animalul, pe Heaps School Road, un drum dintr-o zonă rurală.

Băiatul, în vârstă de 10 ani, era singurul elev din autobuz în acel moment. După ce l-a dus la școală, pisoiul a rămas alături de șoferiță.

Mama copilului a declarat pentru publicația americană că fiul ei ar fi fost devastat dacă nu ar fi putut ajuta animalul.

„Faptul că a fost concediată pentru un gest de bunătate îl afectează foarte mult. Este de neiertat și crud”, a spus femeia.

Cynthia Morgan, în vârstă de 67 de ani, conduce autobuze pentru școlile publice din comitatul Harford de 11 ani. Ea a declarat că decizia a afectat-o profund.

Părinții cer reangajarea șoferiței

Mai mulți părinți consideră că măsura luată împotriva femeii este prea drastică. O petiție prin care se cere revenirea acesteia la serviciu a strâns aproape 800 de semnături până vineri, 9 octombrie.

„De-a lungul anilor, Cynthia a devenit mai mult decât o simplă șoferiță de autobuz pentru copiii noștri. Este o persoană pe care aceștia abia așteaptă să o vadă în fiecare dimineață și după-amiază. Firea ei caldă și bunătatea îi fac pe elevi să se simtă în siguranță și confortabil”, se arată în mesajul petiției.

„Concedierea ei bruscă reprezintă o pierdere nu doar pentru elevii care merg cu autobuzul ei, ci și pentru întreaga comunitate”, au mai transmis inițiatorii.

Carolyn Kalambihis, mama unuia dintre elevi, a declarat că modul în care a fost gestionat cazul nu a fost potrivit.

„Considerăm că situația nu a fost gestionată corespunzător”, a spus femeia, subliniind că incidentul s-a petrecut pe un drum cu trafic redus. „Credem că măsura concedierii a fost puțin exagerată.”

Ce spune conducerea școlilor

Într-un răspuns transmis presei, conducerea școlilor publice din comitatul Harford (HCPS) a precizat că siguranța elevilor rămâne prioritatea principală și că toate deciziile privind certificarea personalului sunt luate ținând cont de această responsabilitate.

„Certificarea și retragerea certificării nu se bazează întotdeauna pe un singur factor, ci implică adesea analizarea mai multor circumstanțe și cerințe”, a transmis instituția.