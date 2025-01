Crin Antonescu spune că, fie că e sau nu conștient de acest lucru, Călin Georgescu este candidatul Rusiei în România.Surse foto: Inquam Photos / George Călin / Profimedia Images

Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernământ la prezidențiale, l-a catalogat vineri pe Călin Georgescu drept "candidatul Rusiei pentru Președinția României", relatează Agerpres.

Georgescu și-a chemat, vineri după-amiază, susținătorii în Parcul Tineretului din Capitală, de ziua Unirii Principatelor.

Ulterior, aceștia s-au deplasat într-un marș neautorizat spre sediul Guvernului, unde avea loc un miting sindical, și au provocat altercații cu forțele de ordine.

"După părerea mea, fără să pot dovedi sau fără să pot ști dacă există o înțelegere directă, concretă între Călin Georgescu şi autoritățile din Rusia, este simplu și limpede pentru mine că domnul Călin Georgescu are un discurs politic ce favorizează interesele Rusiei.

Iar o victorie a lui Călin Georgescu în campania prezidențială din România, un Călin Georgescu președinte al României, ar scoate - în favoarea Rusiei - țara de pe direcția sa firească și din postura sa firească în acest moment, când este evident că (Rusia) este într-o ofensivă nu doar militară, ci și mediatică și propagandistică", a declarat Crin Antonescu la Digi24.

El a fost chestionat în legătură cu faptul că nu sunt publicate mai multe informații despre anularea alegerilor prezidențiale.

Crin Antonescu: Cu sau fără știrea sa, Călin Georgescu este candidatul Rusiei la Președinția României

"Sigur că vrem să știm... Nu pot eu răspunde la aceste întrebări (...). Există instituții în statul român care sper că lucrează pentru a da un răspuns, într-un fel sau altul, preocupării publice cvasi-generale.

Dar, dincolo de cercetările acestea şi de rezultatul lor, pentru mine este clar: cu sau fără știrea sa, cu sau fără o înțelegere concretă, Călin Georgescu este candidatul Rusiei pentru Președinția României", a conchis Antonescu.

Liberalul a precizat este de acord să participe la dezbateri cu Călin Georgescu în perspectiva alegerilor prezidențiale și chiar a solicitat acest lucru.

Antonescu a ironizat “suveranismul” lui Georgescu

Prezent, marți, la Antena 3 CNN, Crin Antonescu a comentat demersurile întreprinse de politicienii care se pretind “suveraniști”, dar care caută să se legitimeze public prin asocierea cu lideri internaționali.

"Deci, eu am văzut campioni ai suveranismului fugind pe la curțile europene să-și ceară dreptate.

L-am văzut pe acest om, domn, candidat, voievod, ce o să mai fie, Călin Georgescu, spunând asta: 'Domnule, să trimită domnul Trump o echipă, să facă un raport aici, să examineze dacă eu' - citez aproximativ, dar știți la ce mă refer - 'am greșit cu ceva aici. Și dacă spune că am greșit, eu am plecat'.

Ăsta e suveranistul numărul unu al României, ambițiosul României, nervosul României: să trimită o echipă domnul Trump", a ironizat Crin Antonescu.