Nicușor Dan se dezice de Iohannis, la o zi după ce a spus că l-ar lua consilier: "Un răspuns neinspirat, de la prea mult sos picant"

Nicușor Dan se dezice de Klaus Iohannis, după ce a spus că, dintre foștii președinți, pe el l-ar lua consilier la Cotroceni.. Foto: captură video Tik Tok Nicușor Dan

Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, se dezice de Klaus Iohannis, după ce a spus că, dintre foștii președinți, pe el l-ar lua consilier la Cotroceni. "Bineînțeles că nu l-aș lua", a scris el, marți, motivând că a fost un răspuns "neinspirat", de la "prea mult sos picant", cu referire la numele emisiunii în care a făcut aceste declarații.

"De la prea mult sos picant, am dat și răspunsuri neinspirate. Bineînțeles că nu l-aș lua pe fostul președinte Iohannis la Cotroceni", a scris Nicușor Dan.

Întrebat pe cine ar alege dintre foștii președinți ai României în funcția de consilier la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a explicat luni că este vorba despre Klaus Iohannis, deoarece a avut mandatul cel mai recent și astfel legăturile lui cu partenerii României sunt „proaspete”. „Generic, de la fiecare dintre ei este ceva de învățat. Răspunsul este: Klaus Iohannis, pentru că are proaspete toate legăturile cu toți partenerii noștri”, a răspuns candidatul la alegerile prezidențiale în emisiunea „Sosurile picante” de la Pro TV.

Nicușor Dan a motivat situația prin faptul că a răspuns la o întrebare "cu variante închise într-o emisiune de entertainment și a dat mai multe răspunsuri în spiritul de divertisment al dialogului": "Așa cum am răspuns și la întrebările despre ceilalți contracandidai – pe cine lua cu mine pe o insulă pustie – așa am făcut-o și când am fost pus să aleg un consilier dintre foștii președinți. Cred că toți cei care au răbdare să urmărească emisiunea pot aprecia că era clar că această ipoteză nu există".

Nicușor Dan a explicat și care este vina lui Iohannis în opinia sa: "Domnul Klaus Iohannis este responsabil pentru situația în care ne aflăm azi, lucru pe care l-am spus în repetate rânduri. A tolerat și susținut o colaiție care, în loc să aducă reforme și modernizare, a cultivat stagnarea, populismul șu izolaționismul. România are nevoie de o schimbare reală, de o direcție clară, de leadership responsabil. Asta e miza reală și acolo trebuie să ne concentrăm energia", a scris Nicușor Dan.

Întrebat în emisiunea de luni ce calități are în comun cu Klaus Iohannis, Nicușor Dan a răspuns că este „corect” ca fostul președinte, „organizat” și „serios cu partenerii”. În ce privește defectele, candidatul la prezidențiale a apreciat că nici el nu comunică foarte bine, întocmai ca fostul șef de stat, dar și că se face vinovat de o „cântărire prea mare a deciziilor” și de „lipsa unui suficient dialog cu partenerii”.

Nicușor Dan candidează independent la alegerile prezidențiale din luna mai. Candidatul a încercat să obțină susținerea USR prin retragerea Elenei Lasconi, însă șefa USR a declarat în mai multe rânduri că nu are de gând să părăsească cursa electorală.