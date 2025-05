Becali dezvăluie ce a vorbit cu Simion în noaptea de alegeri: I-am zis, bă George, gata, cu bărbăție recunoaște înfrângerea

Liderul AUR, George Simion, și Gigi Becali. Sursa foto: Hepta

Gigi Becali a dezvăluit, marți, la Antena 3 CNN, ce a discutat cu George Simion imediat după ce candidatul AUR a aflat că a pierdut alegerile prezidențiale. Deși cei doi sunt prieteni, patronul FCSB spune că a votat cu Simion doar pentru că i-a promis, dar în adâncul sufletului spera să câștige Nicușor Dan.

„Am promis că o să-l susțin dacă intră cu Nicușor Dan, dar când auzeam lucrurile astea și eu mă temeam, că președintele are putere. M-am uitat și eu la dezbateri, eu l-am văzut pe Nicușor, deși nu l-am agreat niciodată, omul a spus așa, dacă voi fi președinte îl propun pe Bolojan premier dacă vrea parlamentul. La consultare mă văd cu partidele, respect Constituția, respect legea. Dacă vine ăsta, e băiat cuminte, n-are nicio răutate. Îl votam pe Simion și toată ziua vedeam sondajele și vedeam că crește Nicușor mă bucuram, deci îți dai seama ce paradox. Îmi era teamă că pe partea cealaltă, la o televiziune a poporului, aia care vorbește de dezbinare, ea dezbină cel mai mult”, a declarat Gigi Becali, la postul nostru de televiziune.

El a adăugat că, deși își dorea ca Dan să devină președinte, l-a votat pe Simion „pentru că i-am promis”. Tot din prietenie a și mers să îl consoleze, duminică seară, după anunțarea rezultatelor.

„Mi-era milă de el, mă uitam la el și parcă-mi vorbea poza, mi-a fost prieten, eu țin minte prietenia. Am zis că mă duc să-i arăt ce înseamnă bărbăția să vadă că-i sunt aproape la greu. I-am zis, bă George, gata, cu bărbăție recunoaște înfrângerea, ține minte, am venit să te îmbărbătez dar îți spun ceva, mișcarea asta suveranistă pe care ați acaparat-o Georgescu și tu, s-a prins lumea că e un curent suveranist în Europa, s-a prins lumea că oameni care nu-s atâta de capabili că, George, nu te poți compara tu, sunt oameni deștepți în țara asta și o vor acapara oameni deștepți mișcarea asta încât voi nu o veți mai atinge. Și gata, uită! Ai avut o șansă unică, nu te mai întorci nici într-o mie de ani”, a mai afirmat Becali.

Gigi Becali a anunțat că își va face propriul partid, care va avea în denumire și „Creștin Ortodox”: „O să fac istorie, că o să fac eu partid în care să vine cu adevărat oameni, valori, competenți, nu ce a fost de 35 de ani în țara asta. Non-valorile s-au făcut ba miniștri, ba deputați, ba senatori, i-au adunat de pe drumuri și pe interlopi”.

La fel ca Târziu, și Becali lasă ușa deschisă pentru membrii AUR care vor să inter în viitorul lui partid: „Eu am spus că nu fur munca lui, nu sunt hoț, ține munca ta dacă mai poți, eu nu contactez pe nimeni, dar în partid dacă vor să vină unii, să facem acum un grup parlamentar de 10 persoane, să luăm și subvenția de la stat, dacă facem un grup de zece persoane luăm 100 de mii de la stat”.

Întrebat de ce Simion și-a recunoscut înfrângerea și acum s-a răzgândit și vrea să conteste rezultatele, Becali a răspuns: „El n-ar fi băiat rău, doar că e dominat de vraja asta a TikTok-ului și a internetului, nebunia asta drăcească care înnebunește pe om și atunci când vede acolo comentarii – n-ai contestat, nenorocitule, te-ai predat, nu știu ce – el acuma zice că face contestații, dar ca să le facă pe plac la nebunii ăia de pe TikTok. Să-și taie ei pașapoartele și le ținem noi întregi ăștia 55 și atunci suntem majoritari”.

Patronul FCSB a mai spus că cea mai mare greșeală politică a lui Simion, în această campanie, a fost minciuna cu casele de 35.000 de euro.

„Oamenii nu mai vor scandal, ca dovadă, eu ca prieteni m-am întrebat pe cine vreau să fie – să fie George care vrea scandal și referendum și nenorociri, sau să fie Nicușor Dan care zice că să fie premier cum zice parlamentul la negocieri. Ca dovadă că am dormit liniștit, am dormit până la 11 și eu mă scol la 7. Am scăpat, nu mai poate să serăzbune nimeni pe mine. Voiam în cabina de votare să filmez cum pun pe Nicușor Dan de fapt și să arăt după ce câștigă Nicușor, dar m-am gândit că era prea dureros pentru George, am vrut să arăt că un om curat poate să fie mai pervers și mai viclean decât el”, a mai spus Becali.