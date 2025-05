Se destramă AUR după eșecul lui Simion? Târziu: M-au sunat din AUR toată noaptea, mi-au spus că am avut dreptate

Membrii AUR sunt dezamăgiți de eșecul lui George Simion la alegerile prezidențiale din 2025. Foto: Agerpres

Claudiu Târziu, co-fondator al partidului AUR, din care a ales să plece, a dezvăluit luni la Antena 3 CNN, că a fost sunat toată noaptea de foștii colegi de partid, dezamăgiți de eșecul lui George Simion. Târziu a anunțat că își face o nouă formațiune politică și că lasă ușa deschisă pentru oricine din AUR, POT și SOS.

„Cred că acum inventarul erorilor și atitudinile nepotrivite nu prea ajută. Sigur că și erorile lui Simion au avut rolul lor, dar trebuie să avem în vedere că adevărata cauză a acestei înfrângeri este faptul că mișcarea suveranistă nu a reușit să facă din patriotism o tendință culturală, nu a devenit o modă, nu a devenit ceva de dorit pentru noile generații, nu s-a impus ca un curent care să atragă. Această bătălie culturală am pierdut-o, războiul continuă”, a declarat Târziu, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă mirajul lui Călin Georgescu s-a evaporat, acesta a răspuns: Nu, nu cred că și-a pierdut susținerea. Rezultatul de eiri i se datorează, el a fost votat acolo, asta a spus-o și Simion, că domnul Georgescu este președintele ales, că el a obținut victoria aseară. Nu știu dacă nu cumva a fost un transfer, destul de dibaci, al eșecului în contul domnului Georgescu”.

Chiar dacă a pierdut alegerile prezidențiale de două ori, George Simion va rămâne președintele AUR, spune Claudiu Târziu.

„Nu are nimeni cum să îi conteste această poziție. Nu există alt lider care să îl înlocuiască astăzi. Dacă eu eram în partid, nu mai rămânea, am fi făcut un congres național. Eram singurul care putea să îl înlocuiască”, a explicat acesta.

Târziu spune că nu va reveni sub nicio formă în AUR: Suntem pe drumuri diferite, avem viziuni diferite, ei acceptă o politică pe care eu nu o consider favorabilă cauzei noastre și un stil de conducere care mie îmi repugnă, foarte autoritar spre dictatorial. Nu am decât să fac o altă formațiune în care să predomine viziunea mea”.

Întrebat dacă va lua o facțiune din AUR pentru noul său partid, Târziu a afirmat: „Eu nu trag pe nimeni de mânecă, voi construi un proiect politic așa cum am vrut să fac și din AUR, un partid conservator autentic, patriotic, care să poată să ducă mai departe idealurile naționale, să le urmărească și să le atingă”.

Despre o colaborare cu Gigi Becali, acesta a spus: „Domnia sa va decide dacă va veni sau nu (în partid). Un lider autentic nu se uită în urmă, el exprimă o viziune și se uită înainte, iar cei care se simt inspirați de această viziune vin după el. Nu mă duc să bat la ușa nimănui”.

Claudiu Târziu a mai declarat că de aseară, de la aflarea rezultatelor, l-au contactat mulți din AUR, dezamăgiți de eșecul lui Simion: „Nici măcar nu am apucat să dorm, am răspuns la mesaje. Unii mi-au spus că am avut dreptate. Membrii AUR au ușa deschisă pentru a veni în noul meu partid. Am în minte colaborarea cu toți colegii din AUR, SOS și POT”.