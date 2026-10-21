Ce decizii s-au luat în prima şedinţă de Guvern condusă de Luca Niculescu. Pentru ce a adoptat prima OUG

Ce decizii s-au luat în prima şedinţă de Guvern condusă de Luca Niculescu. Sursa foto: Gov.ro

Luca Niculescu a condus prima şedinţă de Guvern chiar marţi seară, la câteva ore după învestirea noului cabinet la Palatul Victoria. La final, noul premier a anunţat că "s-au adunat multe urgențe". În cadrul şedinţei a fost adoptată o ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, care reglementează măsurile organizatorice necesare funcționării noului Executiv, în conformitate cu Hotărârea Parlamentului pentru acordarea încrederii Guvernului.

Secretariatul General al Guvernului a transmis că, în şedinţa de marţi seară, "a fost adoptată o ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, care reglementează măsurile organizatorice necesare funcționării noului Executiv, în conformitate cu Hotărârea Parlamentului pentru acordarea încrederii Guvernului.

Printre prevederile actului normativ se numără înființarea funcției de ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, precum și a funcției de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Totodată, actul normativ stabilește măsuri privind atribuțiile viceprim-ministrului, organizarea Secretariatului General al Guvernului și exercitarea funcțiilor din categoria înalților funcționari publici".

Ce prevede Ordonanţa de Urgenţă

"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale

Ordonanța de urgență adoptată în ședința de astăzi transpune, în legislația de organizare a Executivului, Hotărârea adoptată de Parlament pentru acordarea încrederii Guvernului.

Potrivit acesteia, în cadrul Guvernului își va desfășura activitatea un viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, iar atribuțiile viceprim-ministrului vor fi stabilite prin decizia prim-ministrului.

De asemenea, potrivit actului normativ, viceprim-ministrul coordonează instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și, în această calitate, își desfășoară activitatea prin aparat propriu de lucru, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, formată dintr-un consilier de stat și 2 secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea viceprim-ministrului.

În cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului se înființează funcția de ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, care își desfășoară activitatea în coordonarea ministrului de resort. Ministrul delegat este ajutat de maxim doi secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat și cu avizul ministrului de resort.

Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, se va afla în coordonarea ministrului delegat pentru digitalizare și inteligență artificială.

De asemenea, în cadrul Ministerului Educației și Cercetării se înființează funcția de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, care își desfășoară activitatea în coordonarea ministrului educației și cercetării și care este ajutat de maxim doi secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat și cu avizul ministrului de resort.

Totodată, actul normativ modifică și completează OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. Astfel, în ceea ce privește reglementările ce vizează conducerea Secretariatului General al Guvernului, se prevede că Guvernul are un Secretariat General, condus de secretarul general al Guvernului, care are rangul de ministru sau, după caz, calitatea de înalt funcționar public, și este numit prin decizie a prim-ministrului. Secretarul general al Guvernului este ajutat de unul sau mai mulți secretari generali adjuncți, care au rangul de secretar de stat sau, după caz, calitatea de înalți funcționari publici, numiți prin decizie a prim-ministrului, precum și, după caz, de unul sau mai mulți secretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.

Alte prevederi se referă la stabilirea de măsuri privind exercitarea funcțiilor corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, cu privire la programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcții corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici", arată Guvernul României.