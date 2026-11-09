Cine sunt miniștrii PSD pe care s-ar putea "să nu-i prindă Crăciunul în funcție". "Neacșu a primit foarte puține propuneri de la ei"

1 minut de citit Publicat la 14:57 09 Noi 2026 Modificat la 14:57 09 Noi 2026

Europarlamentarul Dragoş Benea, vicepreşedinte al PSD, a declarat că vicepremierul Marian Neacşu a primit foarte puţine propuneri de la miniştri în vederea reorganizării la nivel guvernamentar. Foto: Guvernul României

Europarlamentarul Dragoş Benea, vicepreşedinte al PSD, a declarat luni că vicepremierul Marian Neacşu a primit foarte puţine propuneri de la miniştri în vederea reorganizării la nivel guvernamental.



Afirmaţia lui Benea a fost făcută într-o conferinţă susţinută la sediul PSD, întrebat dacă secretarul general al partidului, Claudiu Manda, le-a transmis unor miniştri că riscă să îşi pierdă mandatul până la Crăciun, din cauza unor termene restante.



"Punctual, cred că s-a referit la reforma companiilor de stat; toate agenţiile. Miniştrii trebuiau să vină săptămâna aceasta cu propuneri către vicepremierul Marian Neacşu, care coordonează, şi probabil unii dintre miniştri nu au înţeles că luna de miere a acestui Guvern a trecut demult, iar ei trebuie să livreze rapid. Acum două săptămâni, preşedintele Grindeanu a anunţat un coordonator al unui grup de lucru pe reforma administrativ-teritorială şi un altul pe reforma companiilor de stat, în persoana domnului vicepremier Marian Neacşu, care până astăzi a primit foarte puţine materiale de la aceşti miniştri", a răspuns Benea.



El a menţionat că nu au fost nominalizaţi miniştrii vizaţi.



"Nu au fost nominalizaţi. Cine a avut urechi să audă, cred că a înţeles", a spus el.



Pe 26 octombrie, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, declara că îi va propune premierului ca Guvernul să îşi angajeze răspunderea pe reforma administrativ-teritorială şi pe reorganizarea la nivel guvernamental.



Reorganizarea la nivel guvernamental vizează: reducerea şi comasarea de agenţii, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu îşi mai justifică existenţa.



Din partea PSD, coordonatorul acestei reforme este vicepremierul Marian Neacşu.