Surse: Ultimatum la PSD pentru miniștrii social-democrați. "S-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție"

1 minut de citit Publicat la 11:13 09 Noi 2026 Modificat la 11:23 09 Noi 2026

Conducerea PSD le-a dat un ultimatum miniștrilor partidului din Guvernul Luca Niculescu. FOTO: Hepta

Conducerea PSD le-a dat un ultimatum miniștrilor partidului din Guvernul Luca Niculescu. Secretarul general al social-democraților, europarlamentarul Claudiu Manda, a avertizat luni că răbdarea partidului „nu este nelimitată” și că unii miniștri și-ar putea pierde funcția înainte de Crăciun dacă nu respectă deciziile luate în partid, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

"Am stabilit niște termene clare pentru miniștrii noștri. Unele au expirat săptămâna trecută, altele expiră astăzi. Mă aștept ca toți colegii să trateze cu seriozitate deciziile luate în partid și să înțeleagă că nu fiecare își face propria politică în minister. Le transmit că avem așteptări de la ei și că răbdarea nu este nelimitată", a declarat secretarul general al PSD.

În acest context, Manda i-a avertizat pe miniștrii: "Eu și Sorin (Grindeanu – n.r.) avem un mesaj: dacă lucrurile continuă în această direcție, s-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție", au declarat sursele citate.

Biroul Permanent Național al PSD s-a întrunit luni la sediul partidului din Șoseaua Kiseleff, la trei săptămâni după ce Guvernul Luca Niculescu și-a preluat mandatul.

PSD vrea să urmărească modul în care miniștrii săi pun în practică măsurile promise și să pregătească deciziile economice pentru sfârșitul acestui an și începutul anului viitor.

Majorarea pensiilor din 2027 este unul dintre subiectele principale pentru Guvern. Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit deja despre o posibilă creștere a pensiilor anul viitor și despre un ajutor financiar pentru pensionari în decembrie 2026. Orice decizie depinde însă de banii disponibili în buget și de obligația de a reduce deficitul.

Și salariul minim pe economie este intens discutat. Sindicatele cer ca acesta să crească de la 4.325 de lei brut la 5.000 de lei brut, în timp ce patronatele se tem că firmele nu își vor putea permite o astfel de majorare.

Premierul Luca Niculescu s-a consultat deja cu liderii marilor confederații sindicale. Decizia privind salariul minim va fi luată în funcție de construcția bugetului pentru anul viitor.

În ședința anterioară a conducerii PSD, din 2 noiembrie, social-democrații au discutat despre reforma administrației publice și a companiilor de stat. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, le-a cerut atunci miniștrilor partidului să strângă, în două săptămâni, propunerile de comasare a instituțiilor, agențiilor și companiilor statului.

Tot pe agenda Guvernului se află bugetul pentru 2027, reforma salarizării bugetarilor și continuarea proiectelor cu fonduri europene, inclusiv a celor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

PSD are 11 miniștri în Guvernul Luca Niculescu.