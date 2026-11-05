Luca Niculescu spune că este întrebat zilnic de vecinii pensionari când le mărește pensiile

Luca Niculescu, prim-ministrul României, la o şedinţă de guvern, la Palatul Victoria. Sursa foto: Agerpres

Prim-ministrul României, Luca Niculescu, a declarat joi seara, într-un interviu oferit, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că discută în fiecare dimineață cu vecinii săi pensionari, care îl întreabă dacă le vor fi majorate pensiile. Şeful Executivului a dat asigurări că pensiile vor crește în 2027, însă a precizat că nu poate anunța, deocamdată, procentul majorării sau calendarul aplicării acesteia, până la clarificarea tuturor datelor bugetare. În plus, premierul României a vorbit şi despre mărirea salariului minim.

Radu Tudor, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Domnule prim-ministru, întrebarea care este pusă aproape în fiecare zi în media, dar ea vine, de fapt, din zona populaţiei este următoarea: veţi mări pensiile de la 1 ianuarie 2027? Şi dacă veţi lua această decizie, spre ce procent tindeţi dumneavoastră, ca lider al Guvernului, să meargă această mărire? Pentru că, în cele din urmă, după discuţiile cu ministrul de Finanţe, ministrul Muncii, premierul are ultimul cuvânt.

Luca Niculescu, prim-ministrul României: Înţeleg această preocupare. Am vecini în cartierul în care locuiesc, care sunt pensionari şi cu care discut în fiecare dimineaţă, înainte să merg la birou...

Radu Tudor, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Vă întreabă dacă le măriţi pensiile?

Luca Niculescu, prim-ministrul României: În fiecare dimineaţă. Şi nu pot să le dau decât acelaşi răspuns pe care vi-l dau şi dumneavoastră: Va exista o mărire a pensiilor în 2027. Nu pot acum să mă angajez asupra procentului şi asupra calendarului, până când nu avem toate cifrele despre care vorbeam. Dar, vă promit că o veţi şti destul de repede. Evident, că vrem să fie una pe care oamenii să o simtă cât mai bine în buzunare. Dar, după cum ziceam: suntem într-o situaţie destul de complexă, ca să nu spun complicată.

Radu Tudor, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Am văzut că ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a făcut anunţul că suntem în pericol – ca din cele 6,4 miliarde de euro din PNRR să pierdem 3,4. Asta ar fi o lovitură dramatică pentru bugetul României, suntem în situaţia în care 3 miliarde de euro înseamnă foarte, foarte mult.

Luca Niculescu, prim-ministrul României: Mai sunt discuţii, vedem la final câţi bani vor intra. Evident că vrem ca o mare parte dintre aceşti bani să se regăsească, pentru că ei, cu cât sunt mai mulţi bani din fondurile europene care ajung în România, cu atât mai mic va fi deficitul. Dar este ceva la care lucrează ministrul Fondurilor Europene, ministrul Finanţelor şi avem discuţii zilnic despre fondurile europene şi ne vom mobiliza şi mai serios, începând de săptămâna viitoare.

Luca Niculescu, despre mărirea salariului minim în România

Radu Tudor, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Am văzut, domnule prim-ministru, că au început negocierile pentru ca România să adopte salariul minim european. Şi vreau să vă întreb direct: de ce este aşa de greu ca România să îşi respecte acest angajament? De ce este aşa de greu ca salariul minim în România să fie, în sfârşit, 5.000 de lei? Fiind, repet, un angajament al nostru, ca stat al Uniunii Europene.

Luca Niculescu, prim-ministrul României: Este o discuţie pe care am început să o avem cu sindicatele. Acum două zile, am avut o întâlnire foarte bună cu principalele confederaţii sindicale, va continua împreună cu sindicatele şi patronatele în Consiliul Național Tripartit, o reuniune pe care o vom convoca foarte curând în această lună. Şi, la sfârşit, vom putea spune cu cât se măreşte salariul.