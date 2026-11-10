Două miliarde de lei merg să stingă datoriile administrațiilor publice și spitalelor. Ministrul de Finanțe a semnat ordinul

2 minute de citit Publicat la 13:57 10 Noi 2026 Modificat la 13:57 10 Noi 2026

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Ministerul Finanțelor a aprobat și publicat normele de aplicare a mecanismului de compensare a unei sume de două miliarde de lei pentru stingerea plăților restante ale administrațiilor publice locale, a anunțat, marți, instituția.

"Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat Ordinul pentru punerea în aplicare a prevederilor art.17 alin.(3)-(19) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2026 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2026.

Ordinul aprobă normele metodologice și formularele prin care devine operațional mecanismul de compensare în valoare de 2 miliarde de lei, destinat stingerii plăților restante înregistrate la 30 septembrie 2026 de unitățile administrativ-teritoriale, de instituțiile publice finanțate din bugetele locale și de spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.

Mecanismul funcționează în circuit închis, prin Trezoreria Statului: datoriile administrațiilor locale către furnizori se sting concomitent cu datoriile fiscale ale acelorași furnizori către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale", se arată înr-un comunicat al Ministerului Finanțelor.

Ministerul de Finanțe: Arieratele sunt generate aproape integral de bugetele locale

Datele publicate lunar de Ministerul Finanțelor arată că arieratele (plățile restante cu o vechime de peste 90 de zile) sunt generate aproape integral de bugetele locale. La 31 august 2026, arieratele bugetelor locale se ridicau la 612,9 milioane lei, în creștere cu 3,7% față de luna anterioară, și reprezentau peste 97% din arieratele bugetului general consolidat (630,6 milioane lei). Aproape 166 de milioane lei dintre acestea au o vechime de peste un an.

Ministerul Finanțelor susține, în context, că evoluția din ultimul an confirmă caracterul recurent al fenomenului. După reducerea de la finalul anului 2025 (de la 798,8 milioane lei în noiembrie la 573,6 milioane lei în decembrie), arieratele locale au urcat din nou la 644,3 milioane lei în ianuarie și la 672,9 milioane lei în februarie 2026 și s-au menținut, pe tot parcursul anului, la un nivel de peste 600 de milioane lei.

La acestea se adaugă plățile restante cu vechime sub 90 de zile, precum și sumele certe și exigibile datorate furnizorilor de energie termică și operatorilor de transport public local pe baza deconturilor justificative.

Ce plăți restante se compensează în urma ordinului ministrului de Finanțe

"Efectele acestor reglementări se propagă în economie: companiile care au executat lucrări sau au prestat servicii pentru comunitățile locale și nu au fost plătite ajung, la rândul lor, să acumuleze datorii la bugetul de stat.

Mecanismul de compensare rupe acest lanț, stingând simultan datoria autorității locale către furnizor și datoria fiscală a furnizorului către stat", explică MF.

Pot fi stinse plățile restante către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, înregistrate în contabilitate la 30 septembrie 2026 și raportate potrivit legii; sumele certe și exigibile datorate furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, pentru diferența dintre prețul reglementat și prețul de facturare al energiei termice livrate populației; sumele certe și exigibile datorate operatorilor serviciului public de transport de călători, cu titlu de compensație de serviciu public; plățile restante și obligațiile fiscale ale unităților administrativ-teritoriale, ale instituțiilor și ale spitalelor din subordine către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, inclusiv cele care condiționează menținerea eșalonărilor la plată.