Iohannis, mesaj de Ziua Națională a Franţei: Parteneriatul strategic este mai puternic ca niciodată

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis urări de la mulţi ani Franţei şi poporului francez cu ocazia Zilei Naţionale a republicii, subliniind că Parteneriatul strategic dintre cele două ţări este "mai puternic ca niciodată".

La mulţi ani, de Ziua Naţională, Franţei şi poporului francez! Parteneriatul strategic dintre România şi Franţa este mai puternic ca niciodată, iar cooperarea noastră îşi continuă tendinţa ascendentă şi dinamică! Să rămânem împreună pentru pacea, securitatea şi prosperitatea Europei! 14 iulie fericit!", a scris Iohannis, duminică, într-o postare pe pagina sa de X.

Bonne Fête Nationale à la France et au peuple français !

Notre Partenariat Stratégique ??-?? est plus fort que jamais et notre coopération continue sa tendance ascendante et dynamique !

Restons ensemble pour la paix, la sécurité et la prospérité de l’Europe !

Joyeux #14juillet !