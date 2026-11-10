Luca Niculescu spune că amenințările continue arată că România trebuie să fie pregătită pentru toate tipurile de provocări

2 minute de citit Publicat la 14:00 10 Noi 2026 Modificat la 14:00 10 Noi 2026

Premierul Luca Niculescu spune că trebuie valorificate toate oportunităţile de finanţare europeană. Foto: Agerpres

Premierul Luca Niculescu a declarat că incursiunile aproape zilnice ale dronelor în spaţiul aerian al ţării noastre, ameninţările permanente la adresa navigaţiei în Marea Neagră, intensificarea acţiunilor cibernetice arată că este necesară pregătirea pentru toate tipurile de provocări. El a făcut precizările, marți, într-un mesaj video transmis participanţilor la conferinţa "Bilanţul sectorului naţional de securitate în 2026 şi priorităţile strategice pentru 2027", organizată de Defense Romania, potrivit Agerpres.

Potrivit prim-ministrului, în acest context, consolidarea capacităţilor naţionale de apărare, dezvoltarea unei industrii în domeniu puternice nu mai reprezintă doar obiective economice, ci obiective strategice care ţin direct de securitatea şi rezilienţa României şi a întregii regiuni.

„Mă bucur că această direcţie a devenit o prioritate atât la nivel naţional, cât şi european. Avem investiţii importante prin Programul SAFE - vorbim aici despre cele 12,4 miliarde de euro pentru înzestrarea structurilor din sistemul naţional de apărare şi alte 4,2 miliarde de euro alocate infrastructurii cu dublă utilizare: capetele din autostrada Moldovei, secţiunile Paşcani - Ungheni şi Paşcani - Siret.

Dar, este esenţial să înţelegem că investiţiile în apărare nu trebuie să se limiteze la achiziţia de produse militare, ele trebuie să genereze capacităţi de producţie în România, transfer de tehnologie, inovare şi locuri de muncă", a subliniat Niculescu.

El a precizat că, în perioada următoare, în urma analizei bugetului şi a spaţiului fiscal disponibil pentru anul viitor, va fi evaluată posibilitatea accesării unor noi finanţări în cadrul celui de-al doilea apel al Programului SAFE lansat de Comisia Europeană la finalul lunii octombrie.

Conform premierului, trebuie valorificate toate oportunităţile de finanţare europeană, iar pe lângă Programul SAFE se află la dispoziţie alte instrumente şi iniţiative comune la nivelul UE pentru dezvoltarea capabilităţilor de apărare.

„Toate aceste instrumente trebuie privite într-o logică integrată, utilizând orice resursă disponibilă pentru a consolida capacităţile de producţie de pe teritoriul României. Aceste capacităţi vitale necesită întărirea protecţiei fizice teritoriale şi cibernetice pentru a face faţă valului de provocări de securitate pe care le vedem deja la nivel european", a evidenţiat Luca Niculescu.

În opinia sa, sprijinul Comisiei Europene privind crearea unui hub de securitate la Marea Neagră este cu atât mai important pentru protejarea cetăţenilor ţării şi a teritoriului naţional.

„Am discutat aseară cu preşedinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, despre cum putem beneficia de acest sprijin concret, atât noi, cât şi vecinii noştri. După ce, timp de 20 de ani, în calitate de stat membru, România a cunoscut diferitele forme de solidaritate europeană, putem astăzi să dovedim capacitatea noastră de a contribui la apărarea Europei", a completat prim-ministrul.